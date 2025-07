Lista de Epstein vira fiéis do MAGA contra Trump

A procuradora-geral deve divulgar as informações do caso, “aquilo que ela considerar credível", afirmou Trump sobre o agressor sexual Jeffrey Epstein.

A procuradora-geral, Pam Bondi, foi criticada pela base política de Trump após afirmar, na semana passada, que não havia evidências de que Epstein mantivesse uma "lista de clientes" ou tivesse chantageado figuras poderosas.





"Devemos colocar tudo em cima da mesa e deixar o povo decidir", defendeu o republicano.

Durante anos, os apoiantes de Trump defenderam que foram omitidos detalhes dos crimes de pedofilia de Epstein para proteger figuras influentes ou agências dos serviços secretos. Durante anos, os apoiantes de Trump defenderam que forampara proteger figuras influentes ou agências dos serviços secretos.





Questionado sobre se o seu nome aparecia em algum dos registos, Trump respondeu: "Não, não."

"Só pessoas mesmo más, incluindo as fake news, querem manter algo assim", disse Trump.





"Apoio totalmente a transparência nesta questão", afirmou a congressista.

Outra voz republicana conservadora, Lauren Boebert, do Colorado, avisou que, se não forem divulgados mais arquivos de Epstein, deve ser nomeado um procurador especial para investigar os crimes do financeiro.





Também o senador John Kennedy defende que é "perfeitamente compreensível que o povo norte-americano queira saber para quem ele [Epstein] traficou aquelas mulheres", disse Kennedy à NBC News.







Há mais de um mês, no início de junho, quando a "amizade" com Trump se desfez, Elon Musk afirmou que o presidente dos EUA está incluído nos arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein, razão pela qual estes não foram divulgados.





"É hora de lançar a grande bomba: Trump está nos arquivos de Epstein. Esta é a verdadeira razão pela qual não foram tornados públicos", escreveu Musk na sua rede social, X.





Donald Trump e Jeffrey Epstein tiveram uma relação social próxima nos anos 1990 e início dos 2000, frequentando os mesmos círculos de luxo em Palm Beach e Nova York.





"Conheço Jeff há 15 anos. Um tipo incrível", disse Donald Trump à revista New York para um perfil de Epstein em 2002. "É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens".

"Sem dúvida — Jeffrey gosta da vida social".



Anos mais tarde, Trump tentou distanciar-se de Epstein após a prisão do “tipo incrível”.





Epstein morreu em 2019 numa prisão em Nova Iorque, enquanto aguardava julgamento pelas acusações de pedofilia, tráfico de menores e abuso sexual.





Investigações posteriores concluíram ter-se tratado de um suicídio.





Nos últimos anos, Trump e os aliados alimentaram a teoria, sem provas, que Epstein teria sido assassinado para proteger figuras poderosas.

