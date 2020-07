Livro de Mary Trump vende quase um milhão de exemplares só num dia

Desde que foi anunciada a sua publicação, o livro de Mary Trump tem gerado polémica nos Estados Unidos e no mundo. Mas bastou um dia nas bancas para se tornar um sucesso de vendas.

Publicado na terça-feira, 14 de julho, vendeu cerca de 950 mil cópias no primeiro dia, incluindo pré-vendas e livros digitais ou e-books, informou a editora Simon & Schuster.



"Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" ("Demasiado e nunca suficiente: Como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo", em portugês) retrata o caráter "narcisista" de Donald Trump, moldado por uma infância "emocionalmente violenta" e marcada pela má relação com um pai "sociopata".







Recorde-se que o irmão do presidente dos EUA, Robert S. Trump pediu a um tribunal de Queens, em Nova Iorque, que impedisse a publicação do livro de Mary L. Trump, alegando que a autora teria violado um acordo de confidencialidade que assinou nos anos 1990, relacionado com a herança de Fred Trump, seu avô e pai de Donald Trump. A data inicialmente prevista para a publicação era a 28 de julho, mas com a autorização judicial - que recusou o pedido de Robert Trump - , a editora decidiu antecipar o lançamento.



Família Trump "racista" e "antissemita"



Baseado nas memórias de Mary Trump, em momentos reconstituídos por relatos que lhe foram feitos por outros membros da família e documentos oficiais, este livro revela não só a disfunção familiar em que terá crescido o presidente como também algumas informações sobre o próprio, como a de ter pago a um colega para fazer os exames por si.



A sobrinha de Donald Trump considera que em criança o tio foi vítima de uma mãe ausente e de um pai que não lhe dava atenção e que não lhe transmitiu um sentido de segurança, o que o tornou na pessoa egoísta e narcisista com as ideias de grandeza que ainda hoje revela ter.



"Tendo sido abandonado pela mãe durante pelo menos um ano e com o pai a falhar em suprir-lhe as necessidades ou em fazê-lo sentir-se seguro ou amado, Donald sofreu privações que o marcaram para a vida e adquiriu traços de personalidade, incluindo demonstrações de narcisismo, bullying e mania das grandezas", lê-se no livro da autoria da filha de Fred Trump Jr., o irmão mais velho de Donald Trump.





Mas em entrevista posteriores ao lançamento do livro, Mary Trump voltou a reforçar o caráter "racista" e preconceituoso do presidente norte-americano.





descreveu Donald Trump como "claramente racista", característica que vincula ao "anti-semitismo stressante, um racismo estridente", da sua família mais próxima. Numa entrevista ao Washington Post , na quinta-feira, a autora





"Quando era criança, era normal ouvi-los a usar a palavra "n" [nigger, algo como "escarumba"] ou usar expressões anti-semitas", disse ao jornal.





Numa outra entrevista, com Rachel Maddow, a sobrinha de Donald Trump, questionada sobre se tinha testemunhado situações em que o presidente expressasse esse caráter, voltou a afirmar ter ouvido o tio a usar linguagem racista.



"Claro que sim. E não acho que isso deva surpreender ninguém, tendo em conta como ele é hoje violentamente racista".





Full interview tonight at 9pm ET on MSNBC https://t.co/ALzsCJbXLf — Maddow Blog (@MaddowBlog) July 16, 2020



Para Mary Trump é claro que o tio não devia ser presidente dos EUA, considerando-o mesmo "um perigo" na Casa Branca.



No livro, a autora refere que a carreira de Trump como empresário está cheia de fracassos, e que teve de ser o pai a salvá-lo da sua "inaptidão brutal", uma vez que já tinha investido demais para desistir.



"Ele sabe no fundo que não é nada do que diz ser", resume, explicando que o tio é incapaz de assumir responsabilidades e que portanto jamais poderá ser bom.



Na quarta-feira passada, Mary voltou a mencioná-lo e pediu que Donald Trump se demitisse, numa entrevista à ABC.



"Ele é totalmente incapaz de liderar este país e é perigoso permitir que ele o faça", afirmou a sobrinha do presidente e novamente candidato ao executivo da Casa Branca.



Questionada sobre o que diria se estivesse perante Donald Trump na Sala Oval, a autora respondeu: "Demita-se".



Pres. Trump “is utterly incapable of leading this country, and it’s dangerous to allow him to do so,” Mary Trump says in an exclusive interview with @GStephanopoulos. https://t.co/yXf2Wj1ODT pic.twitter.com/BAJzSQjkEr — Good Morning America (@GMA) July 15, 2020



"Este país está à beira do precipício e temos uma decisão a tomar sobre quem queremos ser e para onde queremos ir como país. É difícil para mim processar quantas coisas terríveis acontecem ao mesmo tempo diariamente" fora da Casa Branca. Para Mary Trump é claro que o tio não devia ser presidente dos EUA, considerando-o mesmo "um perigo" na Casa Branca.No livro, a autora refere que a carreira de Trump como empresário está cheia de fracassos, e que teve de ser o pai a salvá-lo da sua "inaptidão brutal", uma vez que já tinha investido demais para desistir., resume, explicando que o tio é incapaz de assumir responsabilidades e que portanto jamais poderá ser bom.Na quarta-feira passada, Mary voltou a mencioná-lo e pediu que Donald Trump se demitisse, numa entrevista à ABC., afirmou a sobrinha do presidente e novamente candidato ao executivo da Casa Branca.Questionada sobre o que diria se estivesse perante Donald Trump na Sala Oval, a autora respondeu:





Mary Trump admitiu, nessa entrevista, que também escreveu o livro para "revelar a verdade" sobre quem é o presidente Donald Trump.



"Não posso deixá-lo destruir o meu país", disse. "Se eu posso fazer algo para mudar a narrativa, para revelar a verdade, preciso de fazê-lo".