Liz Truss vista como primeira-ministra a prazo

Foto: Toby Melville - Reuters

O novo ministro das Finanças do Reino Unido voltou atrás em quase todas as medidas que tinham sido apresentadas antes pela primeira-ministra. Até o apoio às famílias para ajudar nas contas da energia vai terminar 18 meses mais cedo do que o prometido.