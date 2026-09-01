Londres vai anunciar medidas sobre colonatos na Cisjordânia, Israel ameaça retaliar

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ed Miliband, declarou que Londres tomará nas próximas semanas "medidas" em relação aos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada, depois de condenar os "atos de terrorismo" cometidos por colonos contra a comunidade palestiniana.

"Nas últimas semanas, assistimos a atos de terrorismo dos colonos absolutamente aterradores e à expulsão de palestinianos das suas casas", afirmou o chefe da diplomacia britânico no seu primeiro discurso no parlamento desde que tomou posse, no final de julho.

Em agosto, Ed Miliband tinha já pedido a suspensão de um vasto empreendimento de colonatos na Cisjordânia ocupada, após a abertura de um concurso para a construção de mais de mil habitações, o projeto E1, que visa dividir em dois o território palestiniano.

"Este projeto ultrapassa uma linha vermelha [e] este Governo não assistirá passivamente à destruição da solução de dois Estados", disse hoje o ministro trabalhista.

"Vamos agir, e eu apresentarei nas próximas semanas um pacote completo de medidas (...) Espero que repensemos em profundidade a nossa abordagem", afirmou.

Acrescentou igualmente estar a analisar as relações económicas entre o Reino Unido e os territórios ocupados, bem como "as várias ferramentas" de que Londres dispõe.

"Não queremos que as empresas britânicas financiem, construam ou promovam novos colonatos", prosseguiu.

Segundo o secretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, Stephen Doughty, Londres poderá proibir o comércio com os colonatos israelitas na Cisjordânia, que a ONU considera ilegais à luz do Direito Internacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita já reagiu ao anúncio de Londres, advertindo de que Israel retaliará contra quaisquer sanções britânicas aos seus colonatos.

"Se o Reino Unido atuar contra o Estado de Israel, o Estado de Israel atuará contra o Reino Unido", disse Gideon Saar, em declarações ao principal portal digital de notícias de Israel, Ynet.

"Temos os meios para isso", afiançou.

Fora de Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, cerca de três milhões de palestinianos vivem na Cisjordânia, ao lado de mais de 500 mil israelitas instalados nesses colonatos.

A violência intensificou-se na Cisjordânia desde o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, com ataques quase diários de colonos e incursões regulares em aldeias palestinianas.