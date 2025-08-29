Londres veta participação de delegação do governo israelita em feira de armas

"A decisão do governo israelita de intensificar a operação militar em Gaza é errada. Por isso, podemos confirmar que o Governo israelita não será convidado a participar no DSEI UK 2025", segundo um porta-voz governamental.

O Ministério da Defesa israelita já classificou a decisão das autoridades britânicas de excluir os representantes do seu Governo de uma feira de armas em Londres como "discriminatória".

De acordo com um comunicado, "estas restrições constituem um ato deliberado e lamentável de discriminação contra os representantes de Israel".

Por isso, o Ministério da Defesa de Israel anunciou que não terá um pavilhão nacional na feira, que se realizará em Londres de 09 a 12 de setembro.

No entanto, o Ministério refere no comunicado que as indústrias israelitas que decidirem participar receberão apoio do Governo.

A DSEI UK é uma das principais feiras de defesa do mundo no seu género.

Realizada de dois em dois anos em Londres, a feira contará este ano com 1.600 expositores e representantes de 90 países.