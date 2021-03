Londres. Vigília por Sarah Everard terminou em confrontos com a polícia

Vídeos gravados com o telemóvel mostram agentes da polícia a discutirem com manifestantes.



Várias mulheres foram algemadas e detidas perante os protestos das demais.



O assassinato de Sarah Everard gerou uma discussão em torno da violência contra as mulheres.



Foi sequestrada e assassinada quando regressava sozinha a casa. O suspeito é um polícia de 48 anos.



Kate Middleton marcou presença no memorial para prestar homenagem à mulher cujo assassinato está a chocar o Reino Unido.