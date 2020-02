Luanda Leaks. João Lourenço fecha porta a negociações com Isabel dos Santos

Depois de a Procuradoria-Geral da República de Angola ter negado estar a negociar com Isabel dos Santos, figura central doLuanda Leaks,

Em comunicado enviado à RTP, a Procuradoria de Angola garantiu que “não existem quaisquer negociações em curso com Isabel dos Santos ou os seus representantes”.



A notícia de um eventual acordo entre a empresária e a justiça do seu país fora avançada na última edição do semanárioNa entrevista publicada esta segunda-feira pela DW, o Presidente da República de Angola é taxativo:“Portanto, as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram seis meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. Quem não aproveitou esta oportunidade, todas as consequências que puderem advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade”, acrescenta João Lourenço., remata.

“É uma decisão da justiça”



Questionado sobre se deseja “ver Isabel dos Santos atrás das grades”, João Lourenço evita responder diretamente, sublinhando que se trata de “uma decisão da justiça”., enfatiza o Chefe de Estado.João Lourenço recorda também o estatuto de imunidade do ex-Presidente José Eduardo dos Santos e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, justificando assim o facto de nenhum dos dois estar nesta altura sob a lupa da justiça angolana.

Nesta entrevista, o Presidente da República de Angola reconhece que "fez parte do sistema" que suportou o antecessor, José Eduardo dos Santos, para defender que só os que conhecem o regime podem introduzir grandes mudanças.

, assinala.“Quem abre os processos crime na justiça não são os políticos. É a própria justiça quem vai atrás de possíveis crimes. Portanto, todos aqueles que estão a contas com a justiça que não pensem que é o poder político quem os empurrou para a justiça”, prossegue.“Os políticos têm a missão de traçar políticas que deixem aos órgãos de Justiça as mãos livres para poderem atuar dentro das suas competências.. Nem teria tempo para isso. São muitos casos no país. Todos os dias, a Justiça, os tribunais aqui em Luanda, nas províncias, julgam e em alguns casos condenam casos de corrupção”, conclui o Presidente angolano.O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação destapou, a 19 de janeiro, mais de 715 mil ficheiros sob o título de Luanda Leaks, que detalham alegados esquemas financeiros montados por Isabel dos Santos e pelo marido, Sindika Dokolo. Negócios que terão permitido retirar verbas de monta ao erário público angolano por via deIsabel dos Santos está constituída arguida pelo Ministério Público de Angola por suspeita de má gestão e desvio de fundos da companhia petrolífera estatal Sonangol. A empresária diz-se vítima de uma ofensiva política.

c/ Lusa