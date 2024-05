Lucros da operadora de jogo Wynn Macau quadruplicam

A empresa sublinhou que, com o fim das restrições ligadas à pandemia da covid-19, o número de visitantes recuperou, "resultando num aumento do volume de negócios", de acordo com um comunicado à bolsa de valores de Hong Kong.

As duas propriedades operadas pela Wynn Macau registaram receitas de 998,6 milhões de dólares (929,9 milhões de euros) entre janeiro e março, um aumento de dois terços (66,4%) em comparação com o mesmo período de 2023.

Os casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 820,1 milhões de dólares (763,6 milhões de euros) em receitas, mais 83,4% do que no primeiro trimestre do ano passado.

"O forte impulso que sentimos nos nossos negócios ao longo de 2023 continuou a crescer durante o primeiro trimestre", disse, na mesma nota, Craig Billings, diretor executivo da empresa-mãe, a Wynn Resorts, que inclui propriedades nos Estados Unidos.

A região administrativa especial chinesa recebeu no primeiro trimestre deste ano mais de 8,8 milhões de visitantes, mais 79,4% face ao período homólogo de 2023 e um valor que representa 85,7% do registado antes do início da pandemia.

Os casinos da região fecharam o primeiro trimestre deste ano com receitas totais de 53,3 mil milhões de patacas (6,1 mil milhões de euros), um aumento de 65,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal.