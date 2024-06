Luis Arce nega estar por trás de tentativa de golpe de Estado

"Não sou um político que vai ganhar popularidade através do sangue do povo", disse Arce na quinta-feira, na primeira aparição perante a imprensa desde o aparente golpe falhado.

O governante acrescentou que 14 pessoas foram feridas pelos golpistas e que algumas tiveram de ser operadas. "Vimos as pessoas a mobilizarem-se sem armas e foram baleadas", disse Arce.

Horas antes, o governo da Bolívia tinha anunciado a detenção de 17 pessoas por alegado envolvimento na tentativa de golpe de Estado que abalou na quarta-feira o país sul-americano a braços com uma grave crise económica.

O general do Exército que terá liderado a tentativa, Juan José Zúñiga, e um alegado co-conspirador, o ex-vice-almirante da Marinha Juan Arnez Salvador, foram detidos.

O ministro do Interior boliviano, Eduardo del Castillo, não forneceu pormenores sobre as outras 15 pessoas detidas, apenas indicando que uma delas é um civil identificado como Aníbal Aguilar Gómez, a quem se referiu como o cérebro do golpe frustrado.

Luis Arce afirmou que não estavam só envolvidos militares no plano, mas também pessoas da sociedade civil e outras já retiradas do serviço militar, sem revelar mais detalhes. Zúñiga será investigado e "enfrentará a justiça", acrescentou.

O presidente disse acreditar que a tentativa de golpe de Estado se deveu a ter demitido Zúñiga, na terça-feira, por ter "violado a constituição política do Estado" com declarações numa entrevista que não estava autorizado a conceder.

A nação de 12 milhões de habitantes assistiu, em choque e com perplexidade, à aparente sublevação dos militares, que tomaram o controlo da praça principal da capital com veículos blindados, tentaram arrombar com um tanque um dos portões do palácio presidencial e lançaram gás lacrimogéneo sobre manifestantes.