Luís Montenegro defende cessar-fogo imediato em Gaza

Lusa

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defende a solução de dois Estados para o fim do conflito no Médio Oriente, mas Lisboa não vai avançar, no atual contexto, com o reconhecimento da Palestina. Em Berlim, ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, o chefe do Executivo português fala de um imperativo de humanidade: o Governo de Israel deve permitir a entrada de ajuda em Gaza.