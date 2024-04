Luís Montenegro visita Cabo Verde

A visita de Estado começa ao meio-dia, hora local, duas da tarde em Lisboa, com um encontro de trabalho entre os dois primeiros-ministros e uma conferência de imprensa conjunta, no Palácio do Governo.No topo das prioridades está a Cimeira Portugal-Cabo Verde, prevista para o segundo semestre, em Portugal, a aposta na economia digital e a transição energética.

Está também prevista a assinatura de um memorando de entendimento com o seu homólogo cabo-verdiano, para criar uma linha especial de microcrédito para empreendedores.





O memorando, que visa especialmente jovens e mulheres, será assinado no arranque da visita de dois dias de Luís Montenegro a Cabo Verde, anunciou o Governo cabo-verdiano.

A visita ao pormenor



O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, recebe Montenegro no Palácio do Governo às 12:00 (14:00 em Lisboa) para um encontro privado, seguido de uma reunião entre as delegações dos dois países, havendo, no final, uma declaração conjunta dos dois chefes de Governo.



Durante a tarde, o programa inclui visitas a um centro de energias renováveis que funciona nas imediações da capital e ao parque tecnológico que está a ser construído na cidade da Praia.



A transição energética e a aposta na economia digital têm sido dois dos temas na lista de prioridades apresentada pelo Governo cabo-verdiano.



Ao final da tarde, Luís Montenegro será recebido na Assembleia Nacional pelo presidente do órgão, Austelino Correia, seguindo-se um encontro com o chefe de Estado, José Maria Neves, no palácio presidencial.



No domingo, a agenda prevê uma visita ao sítio histórico da Cidade Velha, onde decorrerá um encontro com representantes da comunidade portuguesa, que encerra o programa.



A VII Cimeira Portugal-Cabo Verde está prevista para o segundo semestre deste ano, em Portugal, mas ainda sem data marcada.



No final do mês, será o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Cabo Verde, entre 30 de abril e 02 de maio, para as comemorações do 50.º aniversário da libertação do campo de concentração do Tarrafal, a convite do seu homólogo, José Maria Neves.





