Lula aponta aos EUA. Presidente brasileiro denuncia na ONU "agressão inaceitável contra poder judiciário" do país

Num discurso em que cumpriu a longa tradição do Brasil abrir o debate geral da Assembleia Geral da ONU, Lula condenou ainda "falsos patriotas" e a possibilidade de amnistia a quem ataca a democracia.

Garantiu também que a democracia e a soberania brasileiras são "inegociáveis".O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foi condenado no dia 11 de setembro a 27 anos e três meses de prisão, por atentar contra o Estado de Direito. A Administração Trump condenou a sentença e retaliou, negando vistos de entrada a figuras ligadas ao poder judicial do Brasil.

"Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de duas décadas de governos ditatoriais", disse Lula da Silva.

Numa alusão direta ao comportamento dos Estados Unidos durante o julgamento, o presidente brasileiro sublinhou que "não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias" contra as instituições e economia brasileiras.

As relações entre Brasil e Estados Unidos da América atravessam a pior fase das últimas décadas.

A Administração Trump anunciou segunda-feira a revogação do visto americano do advogado-geral da União, Jorge Messias, e uma sanção financeira a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Os bens da brasileira nos EUA ficaram assim congelados, assim como os de qualquer empresa a ela ligada.

O governo americano já havia feito o mesmo com Alexandre de Moraes em julho. Nem o ministro, nem a esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA. Crise do multiculturalismo

Além destas sanções, decretadas após a condenação de Bolsonaro, os EUA impuseram um tarifário de 50 por cento a produtos brasileiros, em parte como castigo por uma "caça às bruxas" ao ex-presidente.

Para Lula da Silva, com a condenação de Jair Bolsonaro, o país deu "um exemplo" a "todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: a nossa democracia e a nossa soberania são inegociáveis", afirmou.

Sem citar os EUA, Lula abriu aliás o discurso com uma crítica à política externa e tarifária adotada por Trump e que tem estado a causar ondas de choque na economia mundial.

"Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra", acusou.

"Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia", refletiu.

Lula deixou ainda recados internos, afirmando que "falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil".

"Não há pacificação com impunidade", justificou, afastando a possibilidade de amnistia a Bolsonaro e outros acusados de envolvimento da tentativa de golpe de Estado ocorrida com o assalto ao Planalto em Brasília a oito de janeiro de 2023.

Perante a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Lula da Silva defendeu ainda a regulação das redes sociais, chamou a atenção para as alterações climáticas, convidando à participação na COP30, e afirmou que "nada justifica o genocídio em Gaza".

com Lusa