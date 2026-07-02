Lula chama "papagaiada desgraçada" proibição de inaugurar obras em período eleitoral

"Não posso inaugurar mais obra por causa das eleições, mas posso visitar. Então, eu vou voltar para visitar universidade, faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras", declarou durante uma visita no Rio Grande do Norte, estado na região Nordeste.

"Mas fazer a visita sem poder falar nada, só visitando assim...", falou gesticulando a cabeça e os olhos como quem observa uma obra, e na sequência ironizou: "...papagaiada desgraçada".

No Brasil, a expressão `papagaiada` significa, entre outras coisas, comportamento exibicionista e ridículo.

Pelas regras da legislação eleitoral, o Brasil entra no próximo sábado no chamado "período defeso" que impõe restrições que limitam ações de chefes do executivo a favor da sua candidatura, como inauguração de obras.

Entre outras ações, até às eleições, ficam vedadas ainda à Administração Pública fazer publicidade institucional, inaugurações de obras públicas, divulgação de prestação de serviços públicos, contratação de `shows` artísticos pagos com recursos públicos.

Estas restrições da legislação eleitoral visam gerar equilibro e igualdade na disputa, para evitar que a máquina pública seja usada para promover ou favorecer um dos candidatos.

Candidato a um quarto mandato presidencial, Lula tem realizado uma maratona pelo Brasil de agendas de inaugurações de obras, de projetos, de anúncios de investimentos e programas para diferentes setores da população e da economia, entre eles de financiamento com juros mais baratos.

Esta semana, Lula concentrou a sua agenda em vários estados do Nordeste brasileiro, região que concentra a parcela mais pobre da população brasileira e onde tem um alto índice de aprovação, inclusive com compromissos no período noturno, o que é incomum na sua agenda presidencial.