O presidente brasileiro apresenta no Rio de Janeiro a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza junto dos representantes das 20 maiores economias mundiais, na esperança de se “erradicar de uma vez por todas” este flagelo.

A Aliança vai ser lançada numa reunião que contará com a presença de ministros de vários países, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, e passará a estar aberta a adesões, na expectativa de que seja definitivamente lançada em novembro, durante a Cimeira de Líderes do G20, também no Rio de Janeiro.



Aberta a todos os países, esta iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta.