Lula da Silva nomeia responsável jurídico da Petrobras como novo ministro da Justiça

Lima e Silva é um nome próximo de Lula da Silva, quem o acompanhou como secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência durante o primeiro ano do atual Governo, tendo depois sido indicado para dirigir o departamento jurídico da petrolífera estatal.

O anúncio foi feito a partir de Brasília, onde o advogado cumpria compromissos relacionados com a Petrobras, depois de ter participado num encontro solicitado pelo atual chefe de Estado para formalizar a nomeação.

De acordo com um comunicado da Presidência, o novo ministro já tem alguma experiência no cargo, uma vez que teve uma breve passagem pela pasta durante o mandato de Dilma Rousseff (2010-2016) e foi procurador-geral de Justiça do estado da Bahia, função em que se destacou no combate ao crime organizado.

O tema é um dos mais sensíveis da atual conjuntura do país e um assunto de grande interesse para a campanha presidencial deste ano, na qual Lula da Silva, que se candidata à reeleição, surge como o principal favorito.

Este é o terceiro ministro da Justiça do atual Governo, depois de Flávio Dino, que passou a ocupar um lugar no Supremo Tribunal Federal após ter sido nomeado por Lula da Silva, e de Lewandowski, o ex-magistrado de 77 anos que o substituiu e que renunciou ao cargo por motivos pessoais, após dois anos à frente da pasta.