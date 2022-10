Lula da Silva. O metalúrgico que quer voltar a consertar o Brasil

Era 12 de maio do ano 1978 quando Lula da Silva, então ativista e sindicalista de 33 anos, se dirigiu à fábrica de camiões Scania, em São Paulo, para se juntar aos trabalhadores em greve por melhores salários. Nessa altura, o Governo militar de Ernesto Geisel estava sob fogo cerrado da população após ter mentido sobre os dados da inflação no país.



Com a ajuda de Luiz Inácio "Lula" da Silva, as greves proibidas desde o golpe militar de 1964 voltaram à carga. Os operários agitaram o Brasil e, em 1980, foi criado o Partido dos Trabalhadores, pelas mãos de sindicalistas, intelectuais, artistas, estudantes e todos os movimentos sociais que queriam ver-se representados.



Dois anos depois, o PT começou a apresentar candidatos em eleições locais e a ganhar terreno. No final da década de 1980, Lula da Silva concorreu pela primeira vez à presidência do país, arrecadando 16% dos votos na primeira volta e 44% na segunda, perdendo para Fernando Collor.



O "petista" ainda concorreu a mais duas presidenciais antes de conseguir, em 2002, ser eleito presidente da República Federativa do Brasil.



Lula da Silva nasceu em 1945, sétimo filho de um casal de agricultores. A família vivia numa casa pequena com chão de terra batida, à exceção do pai, que morava em São Paulo para tentar dar uma vida melhor aos filhos. Lula foi ter com o progenitor aos sete anos e começou a trabalhar ainda em criança.



Aos 14 anos passa a ser metalúrgico, setor que começa a desenvolver-se fortemente em São Paulo nessa época. É num acidente de trabalho que, aos 17 anos, perde o dedo mindinho da mão esquerda.



Casou-se aos 23 anos, mas perdeu a mulher, grávida de oito meses, vítima de hepatite agravada. Antes dos 30 anos casou mais duas vezes e teve quatro filhos.



Lula tinha, ainda jovem, começado a frequentar reuniões sindicais e a ter contactos próximos com os operários. Em 1969 ocupa o cargo de suplente no sindicato e, seis anos depois, assume a presidência do mesmo, passando a representar 100 mil trabalhadores.

Graças à ilibação, Lula pôde este ano voltar a candidatar-se à presidência do Brasil.







Foi por pouca margem que, na primeira volta das eleições, ficou à frente do seu principal adversário. O petista arrecadou 48,4% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro conseguiu 43,2%. O resultado tornou inevitável um “segundo turno” a 30 de outubro.

As principais propostas de Lula

As probabilidades de vitória são animadoras para a coligação de Lula, “Brasil da Esperança”, composta pelo Partido dos Trabalhadores e por oito outros partidos de esquerda e centro-esquerda. Para além da vantagem na primeira volta e das recentes sondagens, que apontam para o triunfo, vários dos candidatos eleitorais que ficaram pelo caminho vieram entretanto anunciar o seu apoio ao ex-presidente.





No cenário internacional Lula também tem recebido apoio, incluindo o do primeiro-ministro português. “O mundo precisa de um Brasil forte, de um Brasil que participe nas grandes causas da humanidade, nos combates à desigualdade, na luta pela saúde, para enfrentar as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula, conte comigo”, disse António Costa.





Obrigado @antoniocostapm. Que as relações entre nossos países se fortaleçam, em benefício dos brasileiros e portugueses. 🇧🇷🇵🇹 pic.twitter.com/ydDLWd2O8z — Lula 13 (@LulaOficial) October 25, 2022

Reconstrução e transformação do país

Desenvolvimento social e garantia de direitos

Tendo isso em conta, o candidato pretende fortalecer o SUS, retomar o atendimento às questões que foram suspensas durante a pandemia e dar resposta àqueles que apresentam sequelas do SARS-CoV-2.





Queremos fazer convênio do SUS com toda a rede de especialistas do país. Se você sair do médico e ele disser que você precisa ir no ortopedista, o SUS tem que arcar pra você ir no ortopedista mais próximo da sua rua. E o mais rápido possível. — Lula 13 (@LulaOficial) October 26, 2022



Desenvolvimento económico e sustentabilidade socioambiental e climática

O Brasil está no quarto lugar do ranking de países do G20 com maior índice de inflação, apresentando uma taxa de 10,07% acumulada ao longo de 12 meses.

Com as políticas de preservação do meio ambiente, as taxas de desmatamento caíram desde o final do primeiro mandato de Lula seguindo com a menor taxa até o fim do governo de Dilma. No governo Bolsonaro, as áreas desmatadas aumentam a cada ano. #EquipeLula https://t.co/aszQXg5qnd — Lula 13 (@LulaOficial) October 20, 2022

Defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania

Bolsonaro vai perder as eleições porque ele não sabe governar. Porque não gosta de povo, não se reúne com sindicatos, movimentos sociais. Ele não escuta a sociedade brasileira. Não pode ser assim. — Lula 13 (@LulaOficial) October 24, 2022

Entre 1978 – ano da greve na Scania - e 1980,, abrangendo centenas de milhares de operários, e tornou-se um dos principais nomes da oposição ao regime repressivo que se vivia no Brasil. Esteve preso durante um mês em 1980 e, ao sair, a grande meta do sindicalista passou a ser criar o seu próprio partido, conseguindo alcançá-la nesse mesmo ano.Como presidente do Partido dos Trabalhadores, Lula conquistou vitórias como a garantia do direito à greve, a licença de maternidade de 120 dias ou a redução do horário de trabalho de 48 para 44 horas.Ao ser eleito presidente do Brasil em 2002, com quase 53 milhões de votos, conseguiu o crescimento económico no país, a expansão da educação, a redução da pobreza, o acesso dos mais pobres a linhas de crédito e o aumento de salários, mantendo sempre o Palácio do Planalto aberto aos grupos sociais.Em, sendo em 2011 sucedido por Dilma Rousseff, também do PT. Pouco depois, começaram as polémicas.As autoridades emitiram mais de mil mandados de busca e detiveram vários suspeitos – incluindo vários políticos - de um alegado esquema de corrupção na petrolífera Petrobras.Se, em 2015, Lula da Silva estava a ajudar as autoridades com a prestação de informações, rapidamente se tornou ele próprio um alvo da investigação. Acabou por ser, entre abril de 2018 e novembro de 2019.Para além desses alegados crimes, Lula foi também acusado de tráfico de influências, organização criminosa e obstrução da justiça. No total, o ex-presidente acumulou 26 processos judiciais, todos originados pela Lava Jato – operação que suscitou acusações de responsabilidade política contra Dilma Rousseff, levando ao seuem 2016.No ano passado, porém, o Supremo Tribunal Federalpor entender que este não viu os seus direitos respeitados e que a atuação do ex-juiz Sergio Moro - aliado de Bolsonaro - no processo foi parcial. Noutros casos, os alegados crimes prescreveram.“A ideia de voltar a ser presidente da República é para”, disse Lula da Silva este mês, numa visita à Favela do Alemão.Sob o mote “vamos juntos pelo Brasil”, Lula da Silva apresenta um programa “justo, solidário, sustentável, soberano e criativo para um Brasil que seja de todos os brasileiros e brasileiras”. O, ao longo das quais não faltam críticas ao Governo de Bolsonaro, assenta em quatro compromissos:Condenando o “processo de destruição que nos trouxe de volta a fome, o desemprego, a inflação, o endividamento e o desalento das famílias”, colocando a democracia em xeque, a coligação Brasil da Esperança defende que a sociedade brasileira precisa de voltar a acreditar na sua capacidade de “mudar os rumos da História”.Nesse sentido, Lula da Silva assume o seu “primeiro e mais urgente compromisso”:, especialmente os que “mais sofrem com a crise, a fome, o alto custo de vida, os quer perderam o emprego, o lar”.Para tal, serão aplicadas “políticas estruturantes desde o primeiro minuto”, refere o programa. A primeira dessas políticas é a de defesa da igualdade e da democracia, respeitando o resultado das urnas.Segue-se o compromisso com o desenvolvimento económico, que passa por, aplicando ainda transparência na execução dos orçamentos públicos e garantindo a ampliação dos investimentos no país.Na área da justiça social, a coligação encabeçada por Lula da Silva quer combater “a fome, a pobreza, o desemprego, a precarização do trabalho e a desigualdade e concentração de renda e de riquezas”.Já durante a sua campanha, o ex-presidente disse querer “políticas públicas para as favelas” e a redução da pobreza., declarou.Atualmente, quem ganha mais de 380 euros (1.900 reais) mensais paga 7,5% de impostos e quem ganha mais de 750 euros é taxado em 27,5%. Lula quer mudar estes números, propondo a isenção de imposto de renda para quem ganha até 1.000 euros (5.000 mil reais).Não esquecendo a cultura e os Direitos Humanos, o programa aposta ainda na proteção das pessoas de todas as formas de violência, opressão ou discriminação, em particular “a população historicamente privada de direitos no Brasil”.O Trabalho é um dos pontos-chave da agenda de Lula da Silva, que começa por propor uma legislação trabalhista para a, especialmente os que atuam por conta própria ou que têm trabalhos domésticos.Para além de querer o acesso gratuito à justiça do trabalho, a coligação de Lula promete incentivar as iniciativas sindicais, criar mais oportunidades de emprego e valorizar o salário mínimo "visando a recuperação do poder de compra dos trabalhadores”.Numa altura em que "a fome voltou ao país", o candidato promete ainda trabalhar "de forma incansável até que", frisa o programa.Na Educação, o Brasil da Esperança diz querer voltar a, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação. “A educação é investimento essencial para fazer do Brasil um país desenvolvido, independente e igualitário, mais criativo e feliz”, refere.A Saúde surge na proposta de Governo de Lula da Silva com uma crítica: “não fosse o Sistema Único de Saúde [SUS] e os corajosos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, a irresponsabilidade do atual governo na pandemia teria custado ainda mais vidas” durante a pandemia de covid-19.É ainda defendido o direito à Cultura, passando pela implementação de ume pela promoção de processos criativos.Já o ordenamento do território passa, para Lula da Silva, pela redução das desigualdades socio-territoriais e pela transição ecológica das cidades brasileiras, onde vive 85% da população, segundo o programa.Para combater o racismo, serão asseguradas as políticas de quotas sociais e raciais na educação superior e nos concursos públicos federais. “Construiremos políticas que combatam e revertam a política atual de genocídio e a perseguição à juventude negra” e que “combatam a violência policial” contra essa população, assegura o candidato.A inclusão passa também pelos. “Temos o dever de assegurar a posse de suas terras, impedindo atividades predatórias, que prejudiquem seus direitos”, defende.São ainda propostas políticas que ponham fim à agressão física e psicológica de pessoas LGBTQIA+, nomeadamente políticas que garantam o seu direito à saúde, educação e mercado de trabalho.O crescimento dos empregos e a estabilização dos preços são, neste capítulo, as prioridades de um futuro Governo de Lula da Silva, que quer assim trazer confiança aos investimentos no país.Na agenda está também a mobilização do mercado interno, das infraestruturas urbanas e sociais e do uso de recursos naturais estratégicos, assim como a revogação do teto de gastos e a revisão do atual regime fiscal brasileiro.“Construiremos”, propõe Lula da Silva, que quer “colocar os pobres outra vez no orçamento e os super-ricos a pagar impostos”.Para o combate à inflação, o candidato quer estabelecer uma política nacional de abastecimento e outra de preços dos combustíveis e do gás. O ex-presidente ambiciona também reduzir a volatilidade da moeda brasileira através de mudanças nas políticas de câmbio.Realçando que há, neste momento, “66 milhões de pessoas” em dívida no Brasil, Lula promete promover a. Além disso, irá avançar com regulação e incentivará “medidas para ampliar a oferta e reduzir o custo do crédito, ampliando a concorrência no sistema bancário”.Entre as prioridades para o desenvolvimento económico encontra-se ainda a reindustrialização e a elevação da competitividade. Para tal, um Governo de Lula da Silva irá reduzir as burocracias e o custo capital e incrementar os acordos comerciais internacionais.Na agenda consta igualmente o fortalecimento da produção agrícola, considerada por Lula como “o caminho para superar a crise alimentar”, e a constituição de uma agroindústria de primeira linha e de alta competitividade mundial.Para a coligação, é imprescindível garantir, ampliando nesse sentido o acesso a fontes “limpas e renováveis a preços compatíveis com a realidade brasileira”.O programa deixa claro que o candidato se opõe “fortemente” à privatização em curso da petrolífera Petrobras, que num Governo de Lula “terá o seu plano estratégico e de investimentos orientados para a segurança energética, a autossuficiência nacional em petróleo e derivados”, assim como a garantia do abastecimento de combustíveis no Brasil.O Brasil da Esperança promete também um “grande processo de transformação digital no país, assegurando internet de qualidade em todo território e para todos e todas”; a estimulação do turismo como fonte de criação de empregos; e, em 2015.“É imperativo defender a Amazónia da política de devastação posta em prática pelo atual Governo”, refere Lula, que se opõe ao desmatamento e à mineração ilegais.Criticando os alegados ataques à democracia pela “política irresponsável e criminosa” do Governo de Jair Bolsonaro, Lula da Silva diz querer construir uma alternativa “à incompetência e ao autoritarismo”.Para isso, promete defender os direitos civis e as liberdades individuais, entre as quais “o respeito à liberdade religiosa e de culto e o combate à intolerância religiosa”.Quer ainda recuperar a política externa “ativa e altiva”,e fortalecendo novamente o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).Lula da Silva promete defender os direitos dos brasileiros que vivem no exterior e que contribuem para o desenvolvimento do Brasil. “Retomaremos e ampliaremos as políticas públicas para a população brasileira no exterior”, para, garante.O candidato quer também dar mais representação às mulheres e aos negros nas instituições, assim como aumentar as capacidades de gestão estadual e dos mais de 5.500 municípios do país.Um dos pontos de destaque do programa é o do combate à corrupção. “De forma colaborativa com as instituições nacionais de controlo interno e externo, faremos com que o combate à corrupção se destine àquilo que deve ser: instrumento de controlo das políticas públicas para que os serviços e recursos públicos cheguem aonde precisam chegar”, defende Lula da Silva.Na Justiça, o Brasil da Esperança quer estabelecer um diálogo permanente com os atores do Judiciário, dando mais instrumentos ao sistema de Justiça para que possa atuar junto às plataformas digitais e garantir a sua “neutralidade e pluralidade”,No ano em que o Brasil celebra 200 anos de luta pela independência, a coligação Brasil da Esperança termina o programa com a promessa de que “ditaduras nunca mais, democracia sempre”.A coligação encabeçada por Lula da Silva é composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do qual é presidente de honra, em conjunto com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Rede Sustentabilidade (REDE), Solidariedade (SOL), Avante (AVT) e Agir (AGR).