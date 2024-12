Lula da Silva operado em São Paulo a hemorragia intracraniana

(em atualização)



Luiz Inácio Lula da Silva esteve na segunda-feira na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para ser submetido a um exame, após sentir dores de cabeça.

"A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro", indicou o hospital. Resultado que ditou a transferência do presidente do Brasil para São Paulo.

O presidente está agora em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, está a acompanhar o presidente.

"Neste momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização", avançou o hospital.

Lula da Silva ter-se-á sentido indisposto ao final da tarde de segunda-feira e pretendia realizar exames no dia seguinte, mas acabou por antecipar a ida ao hospital devido ao agravamento de uma dor de cabeça.