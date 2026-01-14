Lula e Putin preocupados com Venezuela reiteram que região deve ser zona de paz

Lula da Silva e Vladimir Putin mantiveram hoje de manhã uma conversa telefónica e, segundo a Presidência brasileira, "manifestaram preocupação com a situação da Venezuela e reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz".

Em comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, os dois lideres "defenderam o papel dos países do BRICS para fortalecimento das instituições de governança global, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança".

Durante a conversa, que durou cerca de 45 minutos, Lula da Silva e Vladimir Putin trataram ainda dos preparativos da 8.ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil -- Rússia , que decorrerá a 05 de fevereiro e que será copresidida pelo vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, "em formato híbrido, virtual e presencial, em Brasília"

"A pedido do Presidente Lula, o Presidente Putin comprometeu-se a enviar delegação de alto nível para participar presencialmente do encontro em Brasília", frisou a Presidência brasileira, acrescentando que esta reunião terá como missão "dinamizar áreas prioritárias como comércio, agricultura, defesa, energia, ciência e tecnologia, educação e cultura".