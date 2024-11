Luso-americanos lideram corridas decisivas para controlo do Congresso na Califórnia

David Valadão, um dos dez republicanos que votou sim no segundo `impeachment` de Donald Trump em 2021, é o que está com margem mais folgada na defesa do seu assento pelo 22º distrito da Califórnia.

O lusodescendente tem neste momento 55% dos votos no distrito do vale central da Califórnia, onde há uma grande comunidade de origem portuguesa que trabalha sobretudo na agricultura e pecuária.

Mas o democrata Rudy Salas, que vai com 45%, mantém a esperança de que a margem diminua à medida que são contados os votos por correspondência. Foram contados apenas 58% do total de votos, o que explica porque é que Valadão ainda não foi dado como vencedor.

Em 2018, depois de ter declarado vitória, Valadão acabou por perder o lugar para o democrata TJ Cox várias semanas após as eleições, por 529 votos.

Também o agricultor tornado político John Duarte está na frente no 13º distrito do Congresso pela Califórnia, numa corrida em que o republicano tenta defender o lugar que ganhou em 2022.

Estão contados 54% dos votos e Duarte lidera com 51,4%, contra 48,6% do democrata Adam Gray. No entanto, aqui a diferença é bastante menor e a tendência da corrida ainda pode ser alterada.

O único democrata neste grupo de luso-americanos é Jim Costa, um veterano que representa o 21º distrito da Califórnia. Esta corrida é a mais renhida de todas. Com 62% dos votos contados, Costa tem 50,6% contra 49,4% do republicano Michael Maher. Os dois candidatos estão separados por apenas 1.476 votos neste momento.

O partido republicano é favorito para manter a maioria na Câmara dos Representantes, o que daria aos conservadores controlo absoluto do poder nos próximos dois anos -- presidência, Senado e câmara baixa.

Mas ainda há 25 corridas por determinar e nove delas são na Califórnia, incluindo os três lusodescendentes. Os republicanos só precisam de ganhar mais sete para serem os vencedores, enquanto os democratas precisam de ganhar mais 19.

É possível que demore duas ou três semanas a apurar todos os resultados. Nalguns casos, as vitórias serão determinadas por menos de 1.000 votos.