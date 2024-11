Lusodescendente condenado a 15 anos por divulgar documentos secretos

O jovem foi detido em abril do ano passado e declarou-se culpado. Jack Teixeira reconhece que causou uma das maiores fugas de informação da defesa dos Estados Unidos.



O militar, cujo avô paterno é natural de São Miguel, nos Açores, estava na unidade militar que lida com matérias de carácter confidencial.



Chegou a receber uma medalha e uma promoção pelo desempenho no exército. Jack Teixeira liderava ainda um grupo na rede social Discord, com cerca de 600 membros, que partilhava conteúdos racistas.



Terá sido nesse grupo que começou a partilhar algumas das informações mais sensíveis, na véspera da invasão russa da Ucrânia.