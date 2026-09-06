Luta interna em Israel. Ministro das Finanças acusa Netanyahu de ordenar evacuação de colonatos

O ministro estaria a referir-se a postos avançados de colonos mais ou menos improvisados, colonatos que consistem muitas das vezes em algumas caravanas ou pré-fabricados e são construídos sem a aprovação do governo israelita.





Bezalel Smotrich acrescentou que essa instrução não lhe agradava.





Estamos a menos de dois meses das eleições marcadas para 27 de outubro e todos os atritos entre as várias forças políticas que compõem o executivo de Netanyahu vêm agora ao de cima, com os ministros mais radicais, entre eles Smotrich e Itamar Bem-Gvir, a extremarem posições e a apontarem para exigências que ganham votos entre os eleitores mais extremistas.



O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu terá ordenado a evacuação de colonatos na Cisjordânia, afirmou este domingo em tom acusatório o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, numa altura em que se preparam eleições em Israel.“Até onde sei, Netanyahu deu a instrução de evacuar” alguns postos avançados, afirmou Bezalel Smotrich, um dos ministros mais extremistas do executivo israelita, durante um colóquio em Jerusalém.