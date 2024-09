Macau e Díli assinam acordo de geminação

O acordo de geminação foi assinado na quinta-feira pelo chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, e o ministro da Administração Estatal de Timor-Leste, Tomás do Rosário Cabral, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira à noite.

Ho Iat Seng disse que Timor-Leste e Macau são ambos importantes pontos da Rota Marítima da Seda, esperando que ambas as partes possam agarrar, em conjunto, as oportunidades de desenvolvimento trazidas pela iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota", de acordo com a mesma nota.

Lembrou que a amizade entre Macau e Timor-Leste é de longa data, com contactos frequentes a nível da economia e do comércio, educação, cultura e entre a população.

Em 2019, especialistas médicos de Macau deslocaram-se a Timor-Leste para desenvolver projetos de cooperação na área da saúde e, em abril de 2024, a Autoridade Monetária de Macau e o Banco Central de Timor-Leste assinaram um novo "Acordo de Cooperação", referiu.

Tomás do Rosário Cabral afirmou esperar que esta parceria entre as duas cidades, empresas e comunidades represente "uma relação madura e consolidada".

O estabelecimento deste "Memorando de Entendimento para Geminação de Cidades entre a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e a Cidade de Díli da República Democrática de Timor-Leste", decorre "da existência de características semelhantes ou de pontos e referências históricas comuns".

O ministro timorense indicou que ambas as partes estão a desenvolver mais parcerias, direcionadas aos setores da educação, da cultura e da juventude.