Macau e Hong Kong pedem cautela a residentes que viajem para Médio Oriente

Num comunicado, a Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau emitiu o alerta de viagens de nível 1 para Bahrein, Jordânia, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o portal da DST, o nível 1, o mais baixo numa escala de três, "representa o surgimento de uma ameaça à segurança pessoal".

"Os residentes de Macau que planeiem viajar ou que se encontrem no destino, devem estar em alerta (...). É sugerido que se mantenham atentos e que acompanhem o desenvolvimento dos acontecimentos", explica o portal.

No mesmo comunicado, a DST recomenda aos residentes de Macau que planeiam viajar para o Iraque, Kuwait e Iémen, ou que já se encontram nesses países, "que redobrem a atenção" no que toca à segurança pessoal.

A DST recordou que desde junho tem vindo a aconselhar os residentes a abandonarem Irão e Israel "o mais rápido possível" e a não viajarem para qualquer dos dois países.

A linha aberta da DST recebeu, desde 01 de março e até segunda-feira, 18 pedidos de informação ou assistência relacionados com o Médio Oriente, dos quais cerca de 80% dizem respeito a residentes retidos em Dubai, Abu Dhabi e Bahrein.

Os restantes estão relacionados com cancelamentos e pedidos de reembolso de viagens de grupo que não tinham ainda sido iniciadas.

Na segunda-feira, as autoridades de Hong Kong já tinham elevado para o nível negro, o mais elevado, o alerta de viagem para Israel e Irão.

"Devido à situação de segurança altamente imprevisível no Irão e em Israel, o Governo aconselha os residentes de Hong Kong a evitarem todas as viagens" para qualquer dos dois países.

Um porta-voz do Governo acrescentou que os residentes que se encontram em Israel ou Irão devem "cuidar da sua segurança pessoal e abandonar ou deslocar-se imediatamente para regiões relativamente seguras".

A região aconselhou também os residentes a "terem cautela e proteger a sua segurança pessoal" caso viajem para Bahrein, Jordânia, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de fevereiro, uma campanha de bombardeamentos no Irão, que respondeu com ataques aéreos contra Israel e países vizinhos do Golfo que albergam bases militares dos Estados Unidos e também várias infraestruturas petrolíferas.