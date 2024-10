Macau emite alerta 3 devido à proximidade de tempestade Trami

O sinal de alerta 3 foi emitido às 04:00 (21:00 de sexta-feira em Lisboa) e vai continuar em vigor durante o dia, anunciaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau.

Os SMG previram como "baixa" a probabilidade de emitir o sinal 8.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Os SMG adiantaram que a tempestade tropical Trami vai atravessar o mar do Sul da China, em direção a oeste entre hoje e domingo, "a cerca de 500 quilómetros a sul de Macau".

O Trami vai dirigir-se para a ilha chinesa de Hainão este fim de semana, "mas há ainda muita incerteza quanto à sua trajetória subsequente, podendo deslocar-se para leste e ficar quase estacionário na parte central do mar do Sul da China", de acordo com a página oficial dos SMG.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves em Macau.

Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.