Macau registou pela primeira vez mais visitantes do que antes da pandemia

Num comunicado, a Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau disse que, de acordo com dados provisórios, quase 3,7 milhões de visitantes chegaram ao território em agosto, mais 40 mil do que em igual período de 2019.

A DST sublinhou que o mês passado terminou com uma média de 118 mil entradas de turistas por dia e um pico de quase 167 mil visitantes, atingido em 24 de agosto. Em comparação, o pico em agosto de 2023 tinha sido de 151 mil turistas.

Macau recebeu nos últimos dois meses, julho e agosto, quase 6,7 milhões de visitantes, um número que representa 93,4% do valor registado no mesmo período de 2019, referiu o comunicado.

A DST destacou ainda que entre 01 de julho e 31 de agosto cerca de 336 mil visitantes internacionais passaram pela cidade, mais 29,8% do que em igual período do ano passado.

Em 26 de agosto, a DST lançou, até 17 de outubro, o sorteio de 100 pacotes de viagens, que incluem, bilhetes de avião e alojamento em hotel, para turistas internacionais que participem num inquérito `online`.

Na altura, a diretora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, disse esperar que Macau possa receber mais de três milhões de visitantes internacionais em 2025.

A DST sublinhou hoje que está a "preparar ativamente" para a chamada `semana dourada` do Dia Nacional da China. No ano passado, Macau recebeu mais de 116.500 turistas por dia nesse período, que concentrou vários feriados, entre 29 de setembro e 06 de outubro.

A `semana dourada` de outubro constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

Este período vai incluir a 32.ª edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que vai apresentar 10 espetáculos, o último dos quais, em 06 de outubro, da empresa Pirotecnia Oleirense, com sede em Oleiros, distrito de Castelo Branco.

A China levantou em 06 de fevereiro de 2023 todas as restrições devido à pandemia de covid-19 nas deslocações para Hong Kong e Macau, permitindo o reinício das excursões organizadas para as duas cidades, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Com a retoma do turismo, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, viu as receitas do jogo subirem um terço nos primeiros oito meses de 2024, atingindo 152,1 mil milhões de patacas (17,1 mil milhões de euros).