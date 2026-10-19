Macron admitiu "falhas" mas rejeitou pedido de demissão do ministro do Interior

"O ministro do Interior apresentou este domingo o seu pedido de demissão ao presidente da República. Perante a necessidade de manter o comando contínuo das forças de segurança no atual cenário, o presidente da República recusou o pedido", informou o Palácio Eliseu, em comunicado.

"Para pôr fim aos episódios de barricadas e pilhagens, [Macron] solicitou ainda ao ministro do Interior que implemente, o mais rapidamente possível, novas táticas de atuação para as forças de segurança interna no combate aos vândalos", acrescentou a presidência francesa.





O ministro de interior e o presidente da Câmara da capital, Emmanuel Grégoire, anunciaram que se registaram 350 detenções no domingo e durante a noite em Paris, onde foram saqueadas cerca de 30 lojas.



Também o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, reconheceu a má gestão dos protestos desse dia.



"Falhámos, sem dúvida", declarou Darmanin pouco depois à France 2, depois de manifestar o seu apoio a Nuñez.











C/agências

Laurent Nuñez reconheceu, esta segunda-feira, a falta de planeamento na mobilização das forças de segurança e que apresentou a demissão ao presidente da República, que a recusou., admitiu o ministro do à France Inter.O ministro francês do Interior afirmou, no entanto, que não se pode desviar a responsabilidade dos "vândalos, saqueadores e ativistas de extrema esquerda" que queriam "matar policiais "., reconheceu, elogiando as forças de segurança.Emmanuel Macron reconheceu, contudo,As manifestações dos últimos dias foram desencadeadas pela indignação pública face ao aumento do custo de vida, à precariedade dos serviços públicos e à situação das escolas. Vários representantes da oposição, sobretudo da extrema-direita, tinham exigido, no domingo, a demissão de Nuñez, que ocupa o cargo há exatamente um ano, depois dos episódios de violência.Macron afirmou que Nuñez deve manter-se no cargo para garantir a manutenção de uma cadeia de comando dentro da polícia e das forças de segurança, e pediu ainda que estabeleça, o mais rapidamente possível, novas estratégias para lidar com os saqueadores. Segundo um balanço do Ministério do Interior, as autoridades realizaram 2.397 detenções, com múltiplos episódios de violência e pilhagens.A mesma fonte indica que saíram às ruas no sábado, em protesto, 550 mil pessoas. A organização diz terem participado 800 mil.As autoridades francesas condenaram a desordem e a violência, que terá afetado 1.500 comerciantes e causado centenas de milhões de euros em prejuízos.No domingo, Macron já tinha prometido responsabilizar quem "tentou derrubar a República", num discurso à nação., disse o chefe de Estado francês na intervenção.Macron apontou a "violência desenfreada" por parte de "elementos de grupos radicais de extrema-esquerda, aos quais se juntaram inúmeros criminosos", expressando a "raiva" e a "vergonha" da população francesa perante os atos de violência ocorridos à margem das manifestações de sábado."Todos nós sentimos esta noite raiva e vergonha", declarou o Presidente de França, apelando a que não se "confundam" os manifestantes com "reivindicações legítimas" com "aqueles que destruíram, partiram e saquearam".Macron anunciou ainda que os deputados e as autoridades locais irão trabalhar, a partir desta semana, em soluções concretas para dar resposta ao mal-estar dos jovens., concluiu.