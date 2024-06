Macron alerta para ameaça de ingovernabilidade se extrema-direita aumentar

"Uma Europa onde a extrema-direita é forte, se houver uma nova pandemia, a Europa não nos vai proteger (...) se amanhã a extrema-direita tiver uma minoria capaz de bloquear [o Parlamento], não vamos ter uma Europa das vacinas, essas pessoas vão dar-vos cloroquina e a vacina [russa] Sputnik", disse o Presidente francês.

Em entrevista ao canal France 2 e TF1, Emmanuel Macron apelou a uma afluência massiva às urnas no dia 09 de junho, por considerar que haverá uma luta contra a abstenção, recordando o que aconteceu no referendo do Brexit de 2016, quando "os britânicos não foram votar e outros acabaram por votar por eles".

Este aviso surge numa altura em que o partido de extrema-direita francês União Nacional (RN) de Marine Le Pen, liderado por Jordan Bardella, tem uma grande vantagem nas últimas sondagens, cerca de 33% das intenções de voto, o dobro do partido presidencial (16%), de Valérie Hayer e do Partido Socialista-Place Publique, de Raphaël Glucksmann (14,5%).