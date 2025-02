Macron condena plano de Trump. Presidente francês apela ao respeito por palestinianos

, depreciou o presidente francês, em entrevista à CNN , na quinta-feira, no Palácio do Eliseu antes da cimeira sobre Inteligência Artificial., disse, referindo-se ao repetido plano de Trump de expulsar os palestinianos de Gaza e tornar o território uma “Riviera do Médio Oriente”.Quando o conflito escalou a 7 de março de 2023, com o massacre perpetrado pelo Hamas, o chefe de Estado francês manifestou o apoio a Israel em se defender. Contudo,

“Sempre reiterei a minha discordância com o primeiro-ministro Netanyahu”, disse Macron na entrevista. “Não acredito, mais uma vez, que uma operação tão massiva, às vezes visando civis, seja a resposta certa”.

Uma resposta e solução “eficiente” para Gaza, na perspetiva de Macron,Apesar de reconhecer que, anteriormente,, argumentou, recordando que têm esse direito.Emmanuel Macron não concorda que se expulse os palestinianos de Gaza, principalmente quando “toda a gente reconhece” que aquele território lhes pertence e “quando têm a legitimidade de ficar no território deles”.O presidente francês acredita que para haver uma “solução eficiente” tem de haver também “respeito coletivo” e, nesse sentido, deixou a sugestão de os países árabes e os Estados Ocidentais tentarem preparar um acordo para reconstruir Gaza e o futuro do território.