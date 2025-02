Cessar-fogo treme. Netanyahu exige libertação de reféns e Hamas insta Israel a honrar acordo

, disse o chefe de Governo de Israel, num discurso em vídeo.

Netanyahu não especificou, contudo, se o ultimato se referia efetivamente a todas as pessoas ainda em cativeiro, na Faixa de Gaza, ou aos três que seriam libertados no sábado, com estava inicialmente acordado.

Após uma reunião de quatro horas do gabinete de Segurança de Israel na terça-feira,O primeiro-ministro ordenou que as Forças de Defesa de Israel se mobilizassem para Gaza e territórios circundantes.anunciou., afirmou à agência EFE um dos membros do gabinete político do Hamas, Mahmud Mardawi.

Mardawi salientou que a entrada de ajuda humanitária durante a trégua no território, iniciada a 19 de janeiro, foi limitada em comparação com a acordada, apontando que apenas 8.500 dos 12.000 camiões planeados entraram em Gaza, acusação negada pelo COGAT, o braço de assuntos civis do exército israelita nos territórios palestinianos ocupados. O membro do gabinete político do Hamas frisou também que apenas entraram no enclave 15 camiões de combustível por dia, em vez de 50.







O cessar-fogo pode assim estar ameaçado. Depois de anunciar o possível atraso da troca de reféns no sábado, o Hamas disse que "a porta permaneceria aberta" desde que Israel cumprisse os prazos e requisitos acordados.



Donald Trump, entretanto, juntou-se aos ultimatos e prometeu um "inferno" para Gaza se as pessoas em cativeiro não fossem libertadas. Declarações endossadas por Netanyahu ao ameaçar retomar os ataques no território.