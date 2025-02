Os enviados da RTP a Israel, José Manuel Rosendo e Rodrigo Lobo, revelam que uma delegação do Hamas chegou ao Cairo, onde também está uma delegação israelita, o que pode indicar uma nova esperança que as negociações sejam retomadas e que o acordo de cessar-fogo ainda possa ser cumprido com a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinianos no próximo sábado.