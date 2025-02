Entrevista à RTP. Paulo Rangel quer solução de dois Estados para Israel e Palestina

(em atualização)







Questionado sobre as intenções do presidente norte-americano, Donald Trump, de deslocar permanentemente os palestinianos de Gaza, passando os Estados Unidos a tomar o controlo do território, Paulo Rangel mostrou-se contra.



“É do interesse dos Estados Unidos que o cessar-fogo se cumpra. Aliás, de alguma maneira a nova Administração, embora ainda não estivesse em funções, foi determinante para que o plano de cessar-fogo avançasse”, considerou o ministro.



No entanto, acerca do futuro da região, “a posição de Portugal é muito clara”.



“É a posição dos dois Estados, a ideia de que o cessar-fogo é o caminho” para tal, prosseguiu. “E por isso nós estamos tão empenhados em, juntamente com outros parceiros, fazermos pedagogia no sentido de que ele seja cumprido”.



“É o caminho para essa via de pacificação, de estabilização, que demorará tempo e que poderia levar depois a que a Autoridade Palestiniana viesse para a Faixa de Gaza liderar as operações de reconstrução”, defendeu Rangel.







O ministro português dos Negócios Estrangeiros disse ainda que, no seu encontro com o homólogo israelita, “ninguém exclui a solução dos dois Estados”, tendo até sido “mencionada”.



“Não penso que tenha sido com a confiança” que Portugal ambiciona, “mas esse é o nosso trabalho (…), trazer de novo Israel para essa solução”, explicou.

Cessar-fogo "é do interesse" de Israel e Hamas



Sobre o cessar-fogo em Gaza, mostrou-se confiante de que irá prosseguir sem interrupções. “Senti de alguns dos atores uma confiança de que isso pudesse acontecer e até um desejo”, revelou à RTP.



Paulo Rangel argumentou, nesse sentido, que é importante “manter o ritmo da libertação dos reféns, porque a opinião pública é extremamente exigente nesse ponto”.



Além disso, para o Hamas, “entrar outra vez num ciclo de violência” poderia “ser altamente negativo”, considerou.



“Acho que, na fase em que estamos, é do interesse de ambos que o cessar-fogo se mantenha. É também muito do interesse do Egipto e da Jordânia”, assim como “da Arábia Saudita” ou do Catar, afirmou o MNE português.



“Não acho que se possa perder a esperança ou a confiança de que isso é possível”, vincou.