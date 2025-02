Paulo Rangel na Cisjordânia. "Manter cessar-fogo é criar condições para abrir caminho a dois Estados"

, declarou Paulo Rangel.Sobre a reunião com Mohammad Mustafá, o chefe da Diplomacia portuguesa afirmou que "houve neste diálogo,No encontro com o primeiro-ministro palestiniano,O cessar-fogo está ameaçado e as autoridades palestinianas estão preocupadas, como assumiu o ministro português, que insistiu na manutenção do acordo e da criação do Estado da Palestina., voltou a afirmar Rangel., declarou, acrescentando que "há uma série de questões" que não é possível cumprir nos prazos estabelecidos.

"Todos temos consciência de que este acordo de cessar-fogo é bastante frágil", continuou.





Assumindo que é também “obrigação” da comunidade internacional e uma “responsabilidade política e moral” apelar para a manutenção do cessar-fogo e um acordo de paz duradouro.A posição de Portugal "não mudou", foi até "reafirmada", concluiu.