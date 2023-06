Macron e Scholz pediram novas eleições autárquicas no Kosovo

Macron e Scholz pediram novas eleições autárquicas no Kosovo. A presidente Kosovar diz que está "disponível para considerar" a proposta. Para o presidente francês este pedido implica um "compromisso por parte do Kosovo" e a "participação nestas eleições de forma clara da parte Sérvia".