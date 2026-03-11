Macron pede ao G7 um apelo ao fim de restrições a exportações de petróleo
O Presidente francês sugeriu hoje ao G7 um apelo aos outros países para que se abstenham de restrições às exportações de petróleo e gás que possam desestabilizar os mercados, face à guerra no Médio Oriente.
Emmanuel Macron exortou também o Presidente norte-americano, Donald Trump, e restantes líderes do G7, reunidos em videoconferência, a coordenarem-se para restabelecer "o mais depressa possível" a liberdade de navegação no estreito de Ormuz, segundo a agência francesa AFP.
A navegação na única saída do Golfo Pérsico para o mar aberto está praticamente impraticável devido a ataques iranianos em reação à ofensiva militar israelo-americana lançada em 28 de fevereiro contra o Irão.