Macron, Putin, o encontro em Versailles e as linhas vermelhas de Paris

Paulo Alexandre Amaral, Carlos Santos Neves - RTP 29 Mai, 2017

No encerramento de um périplo diplomático que o levou na quinta-feira a Bruxelas à reunião da cimeira da NATO e, no fim de semana, ao encontro do G7 na pequena localidade italiana de Taormina, Emmanuel Macron recebeu esta segunda-feira no Palácio de Versailles o Presidente russo, Vladimir Putin.



Durante a conferência de imprensa conjunta que s seguiu ao encontro, Macron abordou a questão síria para traçar aquilo que seria considerado uma linha vermelha para o Eliseu: novo ataque com armas químicas no território.



Macron privilegia um Estado sírio

Dossier Ucrânia e Direitos Humanos

Emmanuel Macron descreveu a conversa com Vladimir Putin como “extremamente franca e direta”.

Pirataria: silêncio

Apesar de reiterar o compromisso dos franceses na luta contra os extremistas da região, Macron afirmou que existe umamuito clara para Paris: “A utilização de armas químicas por quem quer que seja. Qualquer utilização de armas químicas será alvo de represálias e de uma resposta imediata, pelo menos da parte dos franceses”.Apesar do aviso deixado a Putin, Emmanuel Macron fez questão de deixar claro o desejo francês de alinhar com o Kremlin na luta contra o terrorismo na Síria e assim “reforçar a parceria com a Rússia”.“A nossa prioridade absoluta é a luta contra o terrorismo e a erradicação dos grupos terroristas e, em particular, do Estado Islâmico”, declarou o recém-eleito Presidente francês.Aludindo ao caos que se tem seguido em muitas das nações árabes que foram alvo da intervenção internacional, Emmanuel Macron fez saber que outra das preocupações da França é a promoção de “uma transição democrática (…) que preserve a existência de um Estado sírio”.“Na região, os Estados falhados são uma ameaça para as nossas democracias e, vimo-lo uma e outra vez, levaram à proliferação dos grupos terroristas”, assinalou o sucessor de François Hollande no Eliseu.O tom dos interlocutores pareceu menos tenso quando se abordou a Ucrânia. Se Putin repetiu a fórmula de condenação das sanções contra Moscovo, que “em nada” contribuem para resolver a crise regional, nas suas palavras, Macron tratou de recordar que haverá “uma discussão” ementre Rússia, Ucrânia, França e Alemanha “nos próximos dias ou semanas”. O objetivo: travar “uma escalada”.A posição levada a Paris pela comitiva de Putin não é alheia ao sublinhado do G7 sobre a questão ucraniana. Os líderes dos países mais ricos sublinhavam na semana passada que um eventual levantamento das sanções aos russos continua condicionado à implementação dos acordos de Minsk, firmados em 2015.Outro dos temas quentes sobre a mesa da reunião bilateral foi o dos Direitos Humanos, com Macron a prometer “vigilância constante” do currículo das autoridades da Rússia e da Chechénia. Desde logo no que diz respeito às comunidades homossexuais.Na Chechénia - onde a homossexualidade é, para o aparelho do Estado, um tabu -, terão já sido detidos mais de 100 homossexuais, cujas famílias foram instadas a matá-los para “lavar a honra”.O Presidente francês quis vincular Vladimir Putin a uma promessa de “completa verdade” sobre a política de repressão de homossexuais na Chechénia.Excluídas das conversações - pelo menos oficialmente - ficaram as suspeitas de ingerência derussos na campanha presidencial em França.“Não falámos disso e, por mim, isso não existe como problema”, resumiu Putin, que explicaria ainda a receção que reservou em março a Marine le Pen, rosto da extrema-direita francesa, com uma pergunta: “Porquê recusar um encontro com uma personalidade para nós interessante?”.Por sua vez, Macron acusou abertamente dois órgãos de comunicação,, de terem sido “agentes de influência” na corrida ao Eliseu.