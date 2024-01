Macron quer mais e melhor natalidade e acena à classe média

A questão dos conflitos armados é, para Emmanuel Macron, prioritária. Já no Médio Oriente, o presidente frances não apoia publicamente a intervenção militar dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iémen.

O Governo de Paris decidiu ficar fora da coligação de países que manifestaram apoio aos bombardeamentos dirigidos a alvos do movimento Houthi - grupo que tem lançado ataques no Mar Vermelho contra navios internacionais, num gesto de solidariedade com os palestinianos.







As opções políticas de Emmanuel Macron, numa altura em que a extrema-direita está a ganhar força em França.