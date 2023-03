Macron recebe no Eliseu a primeira-ministra e líderes parlamentares

Foto: Michel Euler - EPA

Um dia depois de as duas moções de censura ao Governo francês, por causa da polémica da reforma do sistema de pensões, terem sido rejeitadas, o presidente Emmanuel Macron recebe esta terça-feira, no Eliseu, a primeira-ministra e os líderes parlamentares.