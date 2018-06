Macron recebe primeiro-ministro italiano em Paris apesar das tensões

Andreia Martins - RTP14 Jun, 2018, 11:54 / atualizado em 14 Jun, 2018, 12:08 | Mundo

O encontro marcado para sexta-feira entre Giuseppe Conte e Emmanuel Macron vai mesmo realizar-se, segundo confirmaram as autoridades dos dois países esta quinta-feira através do mesmo comunicado.





Antes, o executivo italiano tinha ameaçado que cancelaria a reunião, uma vez que o chefe de Estado francês não apresentou um pedido de desculpas, tal como fora exigido pelas autoridades italianas.

Hipocrisia francesa?

M. @EmmanuelMacron,

Vous ne pouvez pas :

- qualifier de 'crimes contre l’humanité' les persécutions des #migrants en Libye

- faire du sauvetage en mer une 'Grande cause nationale'



Et vous abstenir, au risque d'être complice de non-assistance à pers. en danger.#OpenFrenchPort https://t.co/Mwde6LKFQh — Médecins du Monde (@MdM_France) 11 de junho de 2018

Já o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Jean-Baptiste Lemoyne, assegurou que a França “não está inerte” e que está envolvida “na estabilização da situação” em território líbio.











“A França foi o país que registou um número de recorde de requerentes de asilo, vindos da Grécia e da Itália. Estamos a fazer a nossa parte, estamos a trabalhar com a Itália. (…) Mas a Europa deve fazer mais e melhor para ajudar a Itália”, considerou a ministra.

Na quarta-feira, um porta-voz do Governo francês acusava o executivo italiano de “cinismo e irresponsabilidade face a uma situação humanitária dramática”, numa referência ao navio “Aquarius”, que transporta mais de 600 migrantes e que foi rejeitado por Roma no início da semana.A resposta chegou pela voz de Matteo Salvini, ministro italiano do Interior, que destacou a “história de solidariedade, generosidade e voluntariado” de Itália.“Espero que (os membros do Governo francês) venham pedir desculpas oficiais o mais depressa possível”, exigiu o responsável. comunicado desta quinta-feira salienta que o Presidente francês esclareceu por telefone que não pretendia “ofender a Itália ou os italianos” com as declarações e recorda ainda “que sempre defendeu a necessidade de uma maior solidariedade europeia para com o povo italiano”.O comunicado das autoridades francesas e italianas refere que os líderes dos dois países acordaram a manutenção do encontro de amanhã também devido ao Conselho Europeu, que se realiza nos dias 28 e 29 de junho, e que deverá ser dominado pela temática da imigração.“A Itália e a França devem aprofundar a cooperação ao nível bilateral e europeu de forma a conduzir a uma política migratória eficaz com os países de origem e de trânsito, para uma melhor gestão europeia comum das fronteiras e de um mecanismo europeu de solidariedade para com os refugiados”, refere o texto divulgado esta quinta-feira pelas duas lideranças.O encontro de sexta-feira decorrerá durante o almoço e será seguido de conferência de imprensa conjunta, refere ainda o texto.A querela franco-italiana, como lhe chama a agência France-Presse, teve origem depois da crise com o navio Aquarius. No domingo, o governo italiano recusou-se a receber a embarcação, que transporta imigrantes ilegais resgatados de barcos de borracha no Mar Mediterrâneo por organizações não-governamentais.A bordo seguem 629 migrantes, entre os quais mais de 123 menores desacompanhados, onze bebés e pelo menos sete mulheres grávidas.Depois da recusa por parte do recém-empossado Governo italiano, conotado com as forças da extrema-direita – Matteo Salvini, ministro do Interior, é o líder da Liga – também Malta rejeitou a atracagem do barco no seu porto, alegando que recebe muitos mais migrantes que Itália, tendo em conta a proporção dos dois países.Perante o impasse, o Governo espanhol ofereceu-se na segunda-feira para acolher o navio parado no meio do Mar Mediterrâneo. O Aquarius é agora aguardado no porto de Valência e a chegada está prevista para o próximo sábado durante a noite. Com ele seguem outros dois navios da Guarda Costeira e da Marinha italiana, para os quais foram deslocados alguns dos mais de 600 migrantes.Na quarta-feira, em resposta às declarações proferidas pelo porta-voz do Governo francês, o ministro Matteo Salvini acusou Paris de não cumprir com as quotas de acolhimento de migrantes definidas por Bruxelas.“Peço ao Presidente Macron que passe das palavras aos factos e que acolha, amanhã de manhã, os nove mil migrantes que França prometeu acolher”, apontou o ministro.Emmanuel Macron foi igualmente criticado pela classe política francesa por não ter mostrado a disponibilidade de França para acolher o barco errante. Para muitos, as autoridades francesas foram as grandes ausentes na resolução desta crise, e as reprovações saíram desde logo do partido, fundado pelo Presidente francês, na voz de figuras como Fiona Lazaar, Sonia Krimi ou Anne-Christine Lang.Também a representação dos Médicos Sem Fronteiras em França criticou a reação do Presidente francês, que se recusa a reconhecer como crimes contra a humanidade a “persecução dos migrantes na Líbia” e que se “absteve” no caso do Aquarius, arriscando “ser cúmplice” na ausência de assistência aos migrantes.Em resposta a estas críticas, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, garantiu que França “está evidentemente pronta para ajudar as autoridades espanholas no acolhimento e análise das situações das pessoas” que possam beneficiar do estatuto de refugiado.Nathalie Loiseau, ministra francesa dos Assuntos Europeus, disse esta quinta-feira em entrevista à rádio Europe 1 , que Macron e Conte “tiveram uma conversa cordial por telefone” e que “ninguém dá lições a ninguém” na questão migratória, salientando ainda que, neste processo, também a Itália proferiu “declarações lamentáveis” sobre Paris.