Mundo
Madrid vai propor à UE o fim definitivo da mudança da hora na Europa
O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que a Espanha irá propor hoje à União Europeia o fim definitivo da mudança de hora na Europa.
Sánchez divulgou essa decisão nas redes sociais na semana em que, como é prática habitual, será necessário mudar para o horário de inverno na União Europeia.
Para o chefe do Executivo espanhol, essa mudança de horário já não faz sentido, a maioria dos cidadãos reclama que ela não seja feita e a ciência afirma que já não representa uma economia de energia e perturba os ritmos biológicos.
Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025
Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.
Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG