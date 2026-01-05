Maduro escolhe para defesa o advogado que libertou Julian Assange

Eram cerca das cinco da tarde (hora de Lisboa) quando o agora ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, chegaram ao tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, em Manhattan, Nova Iorque.



Nicolás Maduro enfrenta acusações de narcoterrorismo no Distrito Sul de Nova Iorque e será defendido por Barry Pollack, um dos mais conhecidos advogados na área do crime, com muitos processos célebres no currículo. Com mais de 30 anos de experiência, Barry Pollack é reconhecido como um dos principais advogados de defesa criminal nos Estados Unidos.



Muitos processos e muitas vitórias, talvez a mais conhecida de todas, em 2024, a do processo que envolveu Julian Assange, o fundador do WikiLeaks, primeiro refugiado na embaixada do Equador e depois detido numa cadeia em Londres e cuja pena se estimava – havendo extradição e julgamento nos Estados Unidos - poderia ir da prisão perpétua à pena de morte.



A mulher de Maduro, Cilia Flores, será representada por Mark Donnelly, procurador federal de Houston.



Barry Pollack é membro honorário do American College of Trial Lawyers e da American Board of Criminal Lawyers. Presidiu à associação de advogados na área criminal e é professor adjunto no Georgetown University Law Center.



A Justiça americana terá pela frente um adversário duro na defesa de Nicolás Maduro. Barry Pollack, a escolha do ex-presidente venezuelano, é um nome célebre na advocacia criminal dos Estados Unidos, sendo uma das suas grandes vitórias o processo que culminou na libertação de Julian Assange. Um processo que poderia ter dado em prisão perpétua ou mesmo a pena de morte para o fundador do WikiLeaks.