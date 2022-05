Maduro nomeia ex-embaixador na Rússia ministro de Relações Exteriores

"O engenheiro Carlos Faria, assume as funções de novo ministro do Poder Popular para as Relações Exteriores. Os meus melhores desejos e apoio para continuar a fortalecer a nossa diplomacia bolivariana de paz para a construção do novo mundo pluripolar e multicêntrico", informou Nicolás Maduro.

O anúncio teve lugar durante uma reunião com o Conselho de Vice-presidentes e Alto Comando Político da Revolução Bolivariana, transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Nicolás Maduro agradeceu a Félix Plasencia pelo trabalho que realizou desde agosto de 2021 como ministro de Relações Exteriores, pelo "esforço, inteligência e dom de gente" e anunciou que assumirá "novas responsabilidades para o desenvolvimento da economia da Venezuela".

Sobre Carlos Faria explicou que exerceu funções durante cinco anos na Federação Russa e que "conhece todas as lutas das mudanças geopolíticas, e todo o desenvolvimento das lutas pela hegemonia no mundo".

Segundo Nicolás Maduro, o deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela, Francisco Torreaba, assumirá as funções de ministro do Trabalho, substituindo José Ramón Rivero.

Por outro lado, Hipólito Abreu será ministro de Indústrias e Produção Nacional, enquanto Ramón Velásquez Araguayán vai liderar o Ministério do Transporte.