Maduro pede a presidente eleito do Chile que "respeite os venezuelanos"

"Pode ser um partidário de [Adolf] Hitler e ter sido educado de acordo com os valores de Hitler, pode ser um pinochetista convicto e declarado, mas tome cuidado para não tocar num único fio de cabelo de um venezuelano. Os venezuelanos devem ser respeitados!", disse Maduro na segunda-feira, dirigindo-se a Kast.

O presidente eleito, que fez campanha a favor da continuidade do general Augusto Pinochet (1973-1990) no plebiscito de 1988, é o primeiro candidato de extrema-direita a chegar ao palácio de La Moneda, desde que o Chile voltou a ser uma democracia reconhecida, 35 anos depois do fim da ditadura.

Durante a campanha, Kast prometeu expulsar cerca de 340 mil migrantes sem documentos, principalmente venezuelanos, e combater a criminalidade no país sul-americano.

Kast, de 59 anos, venceu na segunda volta, no domingo, por ampla margem Jeannette Jara (esquerda), ex-ministra do Trabalho do ainda presidente chileno, Gabriel Boric.