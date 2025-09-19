Mães de reféns israelitas acorrentam-se junto à residência oficial de Netanyahu
Foto: António pedro santos - Lusa
Seis mulheres israelitas acorrentaram-se junto à residência oficial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. São mães de soldados e reféns retidos em Gaza pelo Hamas que exigem ao Governo que acabe com a guerra em Gaza.
Neste protesto foram também transportados três caixões vazios, cada um com uma mensagem: o primeiro simbolizava o próximo refém que será assassinado devido à pressão militar, o segundo para o seguinte refém falecido devido aos bombardeamentos das Forças de Defesa de Israel e o terceiro para o próximo soldado que morrerá na "guerra sem sentido" em Gaza.
O protesto aconteceu durante a noite em Jerusalém.