Mães de reféns israelitas acorrentam-se junto à residência oficial de Netanyahu

Neste protesto foram também transportados três caixões vazios, cada um com uma mensagem: o primeiro simbolizava o próximo refém que será assassinado devido à pressão militar, o segundo para o seguinte refém falecido devido aos bombardeamentos das Forças de Defesa de Israel e o terceiro para o próximo soldado que morrerá na "guerra sem sentido" em Gaza.



O protesto aconteceu durante a noite em Jerusalém.