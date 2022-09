Mahsa Amini. Guardas da Revolução iraniana denunciam protestos organizados pelo "inimigo"

Um comunicado dos Guardas da Revolução descreve as manifestações como uma “conspiração” organizada e armada pelo “inimigo”, uma referência habitual do governo iraniano aos Estados Unidos e a Israel. Os protestos eclodiram após a morte de uma jovem curda de 22 anos, Mahsa Amini, sob custódia da "polícia da moralidade". Amini tinha sido detida por as suas roupas não respeitarem o código islâmico.



Os Guardas apelaram ainda à identificação e julgamento dos que "espalham notícias falsas e rumores".

"Pedimos ao poder judiciário que identifique aqueles que espalham notícias falsas e rumores nas redes sociais assim como nas ruas e que colocam em perigo a segurança psicológica da nossa sociedade, e que lide com eles de forma decisiva", referiram.



No seu comunicado, os Guardas expressaram ainda simpatia pela família de Mahsa Amini.

A maioria das manifestações concentrou-se no Curdistão iraniano no nordeste do país, onde a jovem Mahsa foi presa, tendo alastrado depois a pelo menos 50 cidades e vilas em todo o país, incluindo a capital, Teerão, com a polícia a usar da força para dispersar as multidões.



Há notícia de esquadras atacadas e incendiadas, depois de vídeos mostrarem polícias, agentes antimotim e membros das milícias paramilitares Basij a serem atacados por multidões em fúria com mãos nuas e a pontapé.





O comando do Curdistão fala em mais de 100 membros das forças de segurança feridos. Uma organização civil regional fala em 15 mortos entre os manifestantes e mais de 730 feridos. Na província de Mazaran terão ficado feridos quase 80 membros das forças de segurança.





Pelo menos dois membros das Basij terão sido assassinados. EUA impõem novas sanções



Os protestos são a maior contestação social no Irão desde novembro de 2019, quando as autoridades cortaram a internet. Pelo menos 1500 pessoas morreram nessas manifestações, provocadas pela subida do preço dos combustíveis.





Num sinal de que o Governo teme a intensificação dos protestos, voltaram agora a registar-se, na noite passada, em Teerão, problemas no acesso e na rapidez das ligações móveis e de internet. Quarta-feira a rede Instagram, extremamente popular entre os iranianos, foi igualmente restringida, assim como a WhatsApp. A agitação no país está a marcar a viagem do presidente do Irão, Ebrahim Raisi, a Nova Iorque, para a 77ª Assembleia da Nações Unidas.





Os Estados Unidos da América impuseram esta quinta-feira sanções à "polícia da moralidade" iraniana, por ser diretamente responsável pela morte de Mahsa Amini e por abusos e por violência de género contra as mulheres do país, além da violação dos direitos dos manifestantes iranianos pacíficos, anunciou o Departamento do Tesouro.





Outras sanções foram impostas aos líderes das forças armadas terrestres iranianas e da "polícia da moralidade", assim como ao ministro das Informações.





Especialistas das Nações Unidas, incluindo o relator especial para os direitos humanos no Irão, Javaid Rehman, e Mary Lawlor, relatora especial para os defensores dos direitos humanos, exigiram responsabilização pela morte de Mahsa Amini.





Ela "é mais uma vítima da repressão sustentada e discriminação sistemática contra as mulheres e da imposição discriminatória de códigos de vestuário que retiram às mulheres a autonomia física e as liberdades de opinião, de expressão e de fé", afirmaram em comunicado.

Mortos e feridos multiplicam-se



Um responsável da província de Mazandaran confirmou 76 feridos entre as forças de segurança, com o comandante do Curdistão a mencionar mais de uma centena de feridos entre as suas forças.

Relatos do grupo curdo de defesa de direitos civis Hengaw afirmaram esta quinta-feira que no Curdistão e noutras comunidades curdas, o número de mortos ascendeu a 15, com os feridos a somarem 733.



O balanço oficial dos mortos nos protestos da semana é somente de 17, de acordo com a televisão estatal do Irão, e inclui pelo menos nove manifestantes e cinco polícias e membros das forças da ordem.

O balanço oficial dos mortos nos protestos da semana é somente de 17, de acordo com a televisão estatal do Irão, e inclui





Imagens dos protestos dos últimos dias, difundidas nas redes sociais, mostraram manifestantes desarmados a atacar nas ruas, sob ameaça de pistolas e de tasers, tanto polícias como agentes antimotim e membros à civil das milícias paramilitares pró-governamentais, as Basij. As milícias à civil são usadas pelos Guardas da Revolução para se infiltrarem e dispersarem protestos públicos recorrendo ao uso de força, filmando e fotografando manifestantes para depois os perseguir e deter.





Quarta-feira, um membro das Basij foi esfaqueado mortalmente na cidade de Mashhad, no nordeste, de acordo com duas agências de notícias semioficiais, a Tasnim e a Fars. Os relatos de ambas foram publicados na rede Telegram, uma vez que nenhum dos sítios internet das agências estava a funcionar esta quinta-feira.







A morte não foi confirmada oficialmente. A Tasnim comunicou o assassínio de um outro membro das Basij, também quarta-feira mas na cidade Qazvin, alvejado a tiro por “gangues e amotinados”.





A Nour News, uma agência noticiosa próxima das forças de segurança, publicou um vídeo de um oficial a confirmar a morte de um soldado durante os distúrbios, elevando a cinco o número de mortos entre aquelas forças às mãos dos manifestantes.

Responsáveis iranianos negam que as forças de segurança sejam responsáveis pelas mortes entre os manifestantes, sugerindo que estes tenham sido abatidos por dissidentes armados.





No nordeste iraniano, multidões armadas com paus e pedras atacaram dois polícias que se deslocavam num motociclo.





Vídeos cuja autenticidade é impossível de verificar mostram as populações a gritar "morreremos mas voltaremos a ter de volta o Irão", antes de atacar uma esquadra que foi depois incendiada, de acordo com publicações da conta Twitter 1500tasvir, que reporta os protestos no país a cerca de 100.000 seguidores.





Em Teerão foi também incendiada uma esquadra.

"Liberdade e igualdade"



A morte da jovem Amini fez explodir a raiva provocada pelas severas restrições das liberdades pessoais no Irão, incluindo do vestuário feminino, e pelas dificuldades económicas.





As unidades da "polícia da moralidade" são extremamente impopulares mas estas são as primeiras manifestações a denunciá-las publicamente.





Os manifestantes também expressaram a sua ira contra o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei e contra o filho deste, que muitos acreditam venha a suceder-lhe. "Mojtaba, que morras e não te tornes líder supremo", cantaram as multidões. Ali Khamenei discursou num evento em Teerão sem mencionar os protestos no país.





As autoridades religiosas temem a recorrência dos protestos de 2019, os mais sangrentos jamais registados na República Islâmica.





Segundo a agência de notícias oficial, Irna, desde sexta-feira os manifestantes, em fúria, bloquearam estradas, incendiaram contentores de lixo e veículos da polícia, atiraram pedras contra as forças de segurança e gritaram slogans antigovernamentais.A polícia usou gás lacrimogéneo e fez detenções para dispersar a multidão, revelou também a agência. Há imagens da polícia a abrir fogo contra a multidão na cidade de Shiraz.

"Não ao lenço, não ao turbante, sim à liberdade e à igualdade", gritaram os manifestantes num ajuntamento em Teerão, palavras de ordem repetidas em manifestações solidárias no estrangeiro, incluindo em Nova Iorque e Istambul.

Pai de Mahsa Amini denuncia "mentira"



Mahsa Amini, que era curda, foi detida por "vestir roupas inadequadas" em 13 de setembro na região do Curdistão, pela unidade local responsável por fazer cumprir o rígido código de vestuário na república islâmica. Faleceu três dias depois da detenção.





Foi sepultada sábado na sua cidade natal de Saquez, no oeste do país. Foi no funeral que o pai viu o corpo da filha, que estava completamente embrulhado, exceto pés e rosto.

Segundo Amjad Amini a filha tinha "hematomas nos pés". "Não tenho ideia do que lhe fizeram".





As autoridades afirmam que a jovem morreu depois de sofrer "um ataque cardíaco" e ficar em coma, mas o pai afirma que Mahsa Amini não tinha nenhum problema cardíaco.

"Eles estão a mentir. É tudo mentira. Por muito que eu implorasse, não me deixaram ver a minha filha", afirmou Amjad Amini à BBC.





O governo iraniano prometeu investigar o ocorrido.











