Maior ataque desde julho. Zelensky alerta para concentração russa em Zaporizhia

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, considera que os ataques destacaram por que razão os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra e reforçar as defesas aéreas eram "cruciais".

Já o presidente ucraniano escreveu nas redes socais que, “esta noite, os militares russos estabeleceram um dos seus recordes insanos, atingindo empresas civis e edifícios residenciais".

Zelensky quer reação forte dos EUA

"Se os russos não estiverem prontos, gostaríamos de ver uma forte reação dos Estados Unidos".



O presidente ucraniano defende a Suíça, Áustria ou Turquia como possíveis países anfitriões do encontro com o homólogo russo.





Os aliados europeus de Kiev uniram-se em torno de Zelensky durante uma visita à Casa Branca na segunda-feira, após um encontro no Alasca entre Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin.





c/ agências

Foram relatados ataques em Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Lviv, onde uma pessoa morreu e outras ficaram feridas.A Força Aérea Ucraniana afirmou que adurante a noite de quarta-feira, tendo provocado a morte de uma pessoa na zona ocidental do país.De acordo com um comunicado da Força Aérea de Kiev,No mesmo texto é indicado que a Rússia usou um total de "614 armas de ataque aéreo": 574 aparelhos aéreos não tripulados () e 40 mísseis.As forças de Kiev reclamaram que foram abatidos 546e 31 mísseis sobre a Ucrânia., informaram os serviços de emergência e as autoridades locais da região ocidental de Zakarpattia, na fronteira com a Hungria e Eslováquia e mais distante da linha da frente.A televisão nacional mostrou o governador da região, Myroslav Biletskyi, perto do edifício envolto em fumo, que disse que a fábrica produzia eletrónica de consumo, enquanto Andrii Sybiha, condenou o ataque numa publicação no X. "Uma instalação totalmente civil que não tem nada a ver com a defesa ou com o exército", afirmou."Este não é o primeiro ataque russo a empresas norte-americanas na Ucrânia, após os ataques aos escritórios da Boeing em Kiev no início deste ano e outros ataques"., que desempenha um papel importante no bombeamento de gás em instalações de armazenamento, disseram duas fontes do sector esta quinta-feira.O Ministério ucraniano da Energia informou posteriormente que uma das instalações de infraestruturas de gás do país foi atacada pela Rússia durante a noite. Não forneceu mais detalhes, mas afirmou que os danos causados estavam a ser avaliados., uma grande cidade no oeste do país, informou o governador regional, acrescentando que cerca de trinta edifícios residenciais, um jardim de infância e edifícios administrativos foram atingidos.A Rússia, que nega ter como alvo civis, usou mísseis epara atacar cidades ucranianas distantes das linhas da frente da guerra. Milhares de civis, a grande maioria ucranianos, foram mortos desde a invasão russa, em 2022.Segundo Volodymyr Zelensky, a, em preparação para uma potencial ofensiva."Zaporizhia: a concentração de tropas inimigas está em curso", disse Zelensky a um grupo de meios de comunicação social, incluindo a AFP, em declarações feitas na quarta-feira, mas que estavam sob embargo até a manhã desta quinta-feira. Segundo o líder ucraniano, Moscovo está a transferir as suas forças da região russa de Kursk para esta zona., chamado Flamingo, cuja produção em massa poderá começar no início do próximo ano."O míssil foi submetido a testes bem-sucedidos. Atualmente é o nosso míssil mais capaz: pode viajar três mil quilómetros. Até ao final de dezembro ou em janeiro-fevereiro, deverá iniciar-se a sua produção em massa", acrescentou no encontro com jornalistas.O presidente ucraniano disse que Kiev gostaria de uma "reação forte" de Washington caso o presidente russo, Vladimir Putin, não estivesse disposto a reunir-se com ele numa reunião bilateral.O presidente norte-americano, Donald Trump, procura mediar a paz entre os dois países em guerra, mas admitiu que Putin, com quem Zelensky procurou um encontro individual, pode não estar disposto a fechar um acordo.?", questionou Zelensky na conferência de imprensa de quarta-feira.Zelensky disse que não era claro que concessões em relação ao território que Moscovo estava disposto a fazer para pôr fim à guerra. Trump já tinha dito que Kiev e Moscovo precisariam de ceder terras.", disse Zelensky. "Não sabemos isso.""Queremos chegar a um entendimento sobre a arquitetura das garantias de segurança dentro de sete a dez dias. E com base nesse entendimento, pretendemos organizar uma reunião trilateral" incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou o líder ucraniano."Acreditamos que é correto (...) que a reunião se realize numa Europa neutra", acrescentou Zelenskyi. Realizar esta reunião em Budapeste "não é fácil", dada a aproximação entre a Hungria e a Rússia, sublinhou Zelensky, que afastou ainda a escolha de Moscovo.A Hungria, o aliado mais próximo da Rússia na União Europeia, ofereceu-se por duas vezes para acolher conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, esta quinta-feira.Em declarações aos jornalistas na manhã desta quinta-feira, Zelensky não discutiu a oferta da Hungria, mas disse que pediu a Trump que pressionasse Budapeste para desbloquear as negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia."Trump prometeu que a sua equipa trabalharia nisso", disse.