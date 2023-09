Mais apoio dos EUA. Biden quer assegurar que o "mundo está ao lado de Kiev"

“Sr. Presidente, juntamente com os nossos parceiros e aliados, o povo americano está determinado a fazer tudo para garantir que o mundo está convosco”, afirmou Biden a Zelensky antes do início de um encontro que durou duas horas.

“Tal como estamos empenhados em ajudar a Ucrânia a defender-se, também estamos empenhados em ajudá-la a recuperar e a reconstruir no futuro, incluído o apoio a reformas que combatam a corrupção”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.









Foto: Kevin Lamarque - Reuters







No encontro, Zelensky partilhou com Biden os planos para combater a corrupção, com o presidente norte-americano a sublinhar a importância de instituições anticorrupção fortes na Ucrânia, avançou a Casa Branca.

O presidente ucraniano, que realizou a segunda visita a Washington desde o início da invasão russa, agradeceu ao seu homólogo norte-americano os 305 milhões de euros em armamento e defesas aéreas,", acrescentou.

“Obrigada por estes 575 dias”, afirmou Zelensky referindo-se ao apoio desde o tempo decorrido desde a invasão russa em fevereiro de 2022. O líder dos Estados Unidos recebeu com a sua mulher, Jill Biden, o casal Volodymyr e Olena Zelensky na Casa Branca, onde o líder ucraniano, falando na Sala Oval, defendeu que a continuação da ajuda financeira e militar “é muito importante” para Kiev e agradeceu aos representantes norte-americanos e ao povo dos Estados Unidos pelo seu “grande, imenso apoio”.





desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Defesa aérea

Antes do encontro entre Zelensky e Biden, a Casa Branca revelou que os Estados Unidos vão enviar “importantes” meios de defesa à Ucrânia, mas sem fornecerem mísseis ATACMS de longo alcance, solicitados por Kiev.







A decisão de Washington contrasta com a de Varsóvia. Na quarta-feira, o primeiro-ministro polaco anunciou que o seu país não iria enviar mais armas para a Ucrânia. Um anúncio desmentido, mais tarde, pelo presidente da Polónia que afirmou tratar-se de declarações “mal interpretadas”.

O presidente ucraniano tinha afirmado, esta semana, que regressar a Kiev sem os poderosos mísseis seria “uma deceção”."Aprovei a próxima entrega de ajuda de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia, que inclui mais artilharia, munições e armas antitanque. Além disso, na próxima semana os primeiros tanques Abrams dos Estados Unidos serão entregues à Ucrânia", declarou Joe Biden.No entanto, o pacote contém armamento para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia contra os ataques russos, tanto agora como durante o próximo inverno, quando a Rússia poderá atacar novamente infraestruturas críticas, como o fornecimento de energia necessário para manter o país aquecido.Especificamente, o pacote incluirá outra bateria de defesa aérea HAWK, que pode abater aeronaves, bem como sistemas capazes de intercetar mísseis para proteger a população civil.

Os Estados Unidos também vão enviar munições de artilharia e bombas de fragmentação para a Ucrânia, tal como Biden anunciou em julho, apesar das críticas de organizações como a Human Rights Watch (HWR), que estão preocupadas com o impacto deste armamento na população civil.

, face a um bloqueio russo e tensão com a vizinha Polónia.Depois de procurar apoio internacional nas Nações Unidas na quarta-feira, Zelensky foi a Washington numa viagem pela cidade que incluiu reuniões com líderes militares no Pentágono, uma visita ao Capitólio dos EUA e um discurso à noite no museu National Archives.A Casa Branca revelou ainda que os Estados Unidos vão organizar uma conferência no outono para a indústria de defesa americana, empresários ucranianos e funcionários governamentais para explorare coprodução, enquanto Washington procura reforças as capacidades de defesa a longo prazo da Ucrânia.