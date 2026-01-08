Mais de 100 mortos em acidentes de trânsito em Timor-Leste em 2025

"Registámos um total de 2.224 acidentes de viação em todo o território nacional, que provocaram 114 mortos e 411 feridos graves", afirmou o chefe do departamento de Coordenação da Gestão de Risco, Formação e Educação Cívica da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), comandante Domingos Sarmento Gama.

Segundo o responsável, que falava aos jornalistas no comando da PNTL, em Díli, os dados indicam que o número de acidentes de viação em todo o território nacional continua elevado.

Em 2024, a polícia registou 90 mortos devido a acidentes de trânsito.

O comandante salientou que 90% das causas dos acidentes estão relacionadas com o desrespeito pelas regras de trânsito.

Domingos Sarmento Gama lamentou que as ações de sensibilização feitas pelas autoridades não se reflitam na condução dos timorenses.

A capital timorense, Díli, foi o local onde se registou o maior número de acidentes, 1.297, e de mortos (33).