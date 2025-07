Mais de 130 mil deslocados no segundo dia de confrontos entre Tailândia e Camboja

Olhos postos na escalada de mais um conflito



O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se esta sexta-feira para discutir o reacender de mais um conflito no mundo, depois de o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, ter pedido ao órgão das Nações Unidas na quinta-feira que convocasse uma reunião sobre o assunto, condenando o que chamou de "agressão militar não provocada e premeditada" da Tailândia.

Os Estados Unidos, um aliado de longa data da Tailândia, afirmaram estar preocupados com a escalada do conflito e apelaram ao fim imediato das hostilidades no sudeste asiático.





"Estamos gravemente preocupados com a escalada da violência ao longo da fronteira entre a Tailândia e o Camboja e profundamente tristes com as notícias de danos a civis", disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, numa conferência de imprensa. "Os EUA instam à cessação imediata das hostilidades, à proteção dos civis e a uma resolução pacífica do conflito".





Também a China disse estar "profundamente preocupada" com os confrontos e que Pequim "tem feito e continuará a fazer, à sua maneira, o seu melhor para promover a paz e o diálogo".