Mais de 30 militares turcos mortos em bombardeamento na Síria

Foto: Umit Bektas - Reuters

Mais de 30 militares turcos foram mortos num bombardeamento na Síria, após um ataque aéreo do regime de Damasco, com apoio da Rússia. Face à escalada de violência na zona de fronteira, a NATO vai hoje reunir de urgência, a pedido do Governo turco.