Mais de 30 mortos em ataques e retaliações entre Índia e Paquistão

Neste contexto, a Nova Deli exerceu o direito de resposta, explicou Misri nas mesmas declarações, sublinhando que as ações foram "proporcionais e responsáveis", centradas no desmantelamento das infraestruturas terroristas e na neutralização dos terroristas que tentam atravessar a fronteira. O secretário para os Negócios Estrangeiros reiterou que a resposta da Índia deve ser vista à luz de uma recente declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o ataque de Pahalgam, que sublinhou a necessidade de punir os responsáveis.





A Índia negou ter atacado "alvos civis, económicos ou militares" numa declaração das autoridades.



Paquistão diz ter abatido aviões militares indianos

O Governo paquistanês indicou ter abatido vários aviões militares indianos em retaliação por uma série de bombardeamentos da Índia contra alegadas infraestruturas terroristas no Paquistão e na Caxemira administrada por este país.



"A resposta do Paquistão à Índia foi enérgica e adequada. Aviões de combate indianos foram abatidos... A Força Aérea do Paquistão abateu cinco aviões de combate indianos", afirmou o Governo paquistanês, numa breve mensagem divulgada na rede social X.



O Partido Popular do Paquistão (PPP), uma das principais formações da coligação governamental paquistanesa, condenou veementemente os bombardeamentos, que fazem parte da "Operação Sindoor" da Índia.



O partido de Asif Ali Zardari, atual presidente do Paquistão, declarou também nas redes sociais que a ação militar "não provocada" da Índia constituiu uma clara violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e da soberania do Paquistão, exigindo a suspensão imediata de tais ações.







O Governo paquistanês não indicou o número exato de alvos abatidos, mas segundo meios de comunicação social locais, citando fontes da Defesa, pelo menos três aviões Rafale, um SU-30 e um MIG-29, foram abatidos. Outras fontes paquistanesas referiram igualmente o derrube de dois aviões indianos e de um 'drone'.







A batalha, que começou durante a noite, prosseguiu durante a manhã nos arredores da aldeia, alvo de numerosos projéteis paquistaneses. Foram também ouvidas explosões violentas ao início da noite nos arredores de Srinagar, a principal cidade da parte indiana de Caxemira.







Tanto a Índia como o Paquistão reivindicam a totalidade da Caxemira e travaram várias guerras pela região desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947.



